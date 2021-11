Badacze podają, że ukryte kamery coraz łatwiej kupić, ze względu na ich malejące ceny i rosnącą popularność. Dodatkowo są niezwykle trudne do znalezienia gołym okiem ze względu na ich niewielki rozmiar. Zdaniem twórców aplikacji LAPD, użycie samego gołego oka zapewnia tylko 46,0 procent współczynnika wykrywania ukrytych urządzeń. To zaś skłoniło ich do opracowania bardziej skutecznego rozwiązania.