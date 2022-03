Uwaga na "DPD dostawę". Nasza czytelniczka prawie dała się złapać

Opisywane oszustwo co do zasady nie jest niczym nowym, ale martwi fakt, że wciąż jest stosowane przez rzekomych kupujących w internecie. Oznacza to bowiem, że jest to skuteczny sposób i niestety nie brakuje ludzi, którzy wierzą, że finalizując sprzedaż na WhatsAppie zamiast przez oficjalne kanały płatności Allegro czy OLX, są równie bezpieczni. W praktyce jest wręcz przeciwnie.