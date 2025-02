VeloBank opublikował ostrzeżenie. "Uważaj na haczyk"

VeloBank zaleca klientom, by co do zasady stosować w takich sytuacjach połączenie VPN, aby ruch był szyfrowany, a przez to niemożliwy do odczytania przez atakującego. Najlepiej również nie próbować zalogować się do banku czy realizować płatności wymagających podania danych karty lub logowania do bankowości podczas korzystania z publicznej sieci Wi-Fi. Lepiej zostawić realizację takich operacji na później.