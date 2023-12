Ważny komunikat mBanku. Uważaj na SMS-y oraz e-maile

mBank ostrzega klientów przed fałszywymi SMS-ami oraz e-mailami, które najczęściej trafiają do skrzynek odbiorczych w okresie przedświątecznym. Cyberprzestępcy liczą na roztargnienie odbiorców i ich machinalne działania, by zmanipulować ich i docelowo podjąć próbę kradzieży pieniędzy z konta.

mBank zaapelował do swoich klientów, by uważali na fałszywe linki w wiadomościach SMS oraz e-mail. Przez nieuwagę można w ten sposób narazić się na problem - spreparowane hiperłącza prowadzą na stron do złudzenia przypominających oficjalne serwisy płatności i logowania do banku, a za ich pomocą oszuści wyłudzaną dane uwierzytelniające. To proszenie się o kłopot i potencjalną kradzież pieniędzy z konta.

mBank przypomina więc, aby po otrzymaniu wiadomości SMS lub e-mail, w której deklarowana jest konieczność uiszczenia jakiejkolwiek opłaty lub zalogowania do banku, zachować spokój i zweryfikować, czy wiadomość może być prawdziwa. Oszuści często podszywają się między innymi pod firmy kurierskie, deklarując konieczność podjęcia szybkich działań - na przykład uiszczenia niewielkiej opłaty celnej, by paczka mogła zostać skutecznie dostarczona do klienta (jest oczywiście zmyśloną historią).

mBank apeluje do swoich klientów, aby na co dzień pamiętać przede wszystkim o dwóch elementach. W praktyce są to uniwersalne porady, z których mogą również skorzystać klienci innych banków. Kluczowe jest, aby: nie podawać nikomu danych ze swojej karty płatniczej - jej numeru, kodu CVV2 oraz daty ważności. Oszuści, którzy zdobędą te dane będą próbowali podpiąć kartę do usługi mobilnych płatności Google Pay lub Apple Pay,

dokładnie analizować, jakie operacje bankowe są autoryzowane, co wynika z treści SMS-a z kodem uwierzytelniającym. Należy pamiętać, by nie przepisywać kodów uwierzytelniających na strony, do których wcześniej skierował nas link.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Fałszywe wiadomości SMS oraz e-mail tego typu są zagrożeniem zwłaszcza przed świętami w grudniu. Oszuści zdają sobie sprawę z roztargnienia swoich potencjalnych ofiar, które z pewnością czekają na wiele paczek z prezentami dla najbliższych. Co roku jest to więc okres wzmożonej działalności cyberprzestępców, którzy liczą na machinalne zachowanie odbiorców SMS-ów oraz e-maili, którzy dadzą się nabrać na spreparowane wezwania do płatności.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl