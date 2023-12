SMS z numeru +48509916950. Może trafić do każdego

SMS o paczce, zwłaszcza w grudniu, może trafić w zasadzie do każdego. Jednym z numerów, który wykorzystują oszuści jest +48509916950. Taka wiadomość to typowy phishing. W treści SMS-a pojawia się link prowadzący do spreparowanej strony internetowej.

SMS z numeru +48509916950 to próba oszustwa. Ktoś wysyła krótką wiadomość o wstrzymaniu dostawcy paczki, licząc na to, że odbiorca uwierzy, iż jest to autentyczny komunikat od jakiejś firmy spedycyjnej. W tym przypadku oszust nie stara się nawet o to, by link załączony w treści SMS-a choć trochę uwiarygodnić. To po prostu ciąg znaków (tutaj w domenie [.]com), czyli nic innego jak skrócone hiperłącze. Link prowadzi do niebezpiecznej strony, która na tym etapie jest już znana, jako fałszywa.

SMS wysłany z numeru +48509916950 to tylko przykład. Oszuści regularnie zmieniają zarówno treść samej wiadomości, jak i konkretne numery, z których są one wysyłane. Do naszej redakcji regularnie trafiają zgłoszenia o podobnych przypadkach. W ostatnich dniach otrzymaliśmy między innymi sygnał o fałszywych SMS-ach rozsyłanych z numeru +48506579161. W tym przypadku nadawca próbuje podszyć się pod firmę InPost.

Jeśli odbiorca podobnej wiadomości SMS nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem, klikając link trafi na fałszywą stronę, na której można spodziewać się spreparowanego formularza. Pod pretekstem potwierdzenia adresu lub konieczności podjęcia innych działań, oszuści będą próbować wyłudzić w ten sposób nie co najmniej dane osobowe, a najczęściej także login i hasło do bankowości internetowej lub dane karty płatniczej. To otwarta droga do kradzieży pieniędzy z konta.

SMS-y o paczkach, które mogą przybierać różne formy, są szczególnie niebezpieczne w okresie przedświątecznym. Co do zasady wiele osób czeka wówczas na przesyłki z prezentami, toteż oszust wysyłający spreparowany SMS do losowego grona odbiorców ma spore szanse, że trafi na kogoś, kto faktycznie czeka na przesyłkę i machinalnie kliknie link zawarty w wiadomości SMS takiej, jak ta z numeru +48509916950.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl