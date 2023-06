WhatsApp na Windows z nową funkcją. Ułatwi wysyłanie zdjęć

Narzędzie, które posłuży do kadrowania zdjęć, to z jednej strony nic, co byłoby rewolucyjne dla użytkowników. Z drugiej zaś w znacznym stopniu może skrócić czas niezbędny na szybką obróbkę zdjęć. Nie będzie już potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji do kadrowania zdjęć, zamiast tego będzie można to zrobić, korzystając z aplikacji WhatsApp.