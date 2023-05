WhatsApp bez numeru telefonu? To może być wielka zmiana

WhatsApp to komunikator, który opiera się na numerach telefonów, które użytkownik posiada na swojej liście kontaktów. Po uruchomieniu aplikacji możemy automatycznie zaimportować całą listę kontaktów, widząc przy tym, kto korzysta z WhatsAppa, a kto konta w aplikacji nie posiada. Niestety w pewnym stopniu ogranicza to kwestie bezpieczeństwa i prywatności.

Według informacji, które przekazuje serwis wabetainfo.com, deweloperzy pracują nad wdrożeniem do WhatsAppa możliwości identyfikacji nie po numerze telefonu, a po wybranej nazwie użytkownika. Póki co funkcja ta jest we wczesnej fazie rozwoju i została odkryta w wersji beta WhatsAppa 2.23.11.15 dedykowanej na urządzenia z systemem Android.