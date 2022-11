WhatsApp w końcu to zrobił. Wyślesz wiadomość do samego siebie

WhatsApp rozpoczął wdrażanie nowej funkcji, która pozwala na wysyłanie wiadomości do samego siebie. Według serwisu WaBetaInfo jest ona już dostępna zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i z systemem iOS.

Wysyłanie do siebie wiadomości jest prawdopodobnie jednym z najwygodniejszych sposobów zanotowania pomysłów, zanim je zapomnimy lub zapisywania adresów URL, które chcemy ponownie odwiedzić. Platforma Slack ma wydzieloną przestrzeń do wysyłania wiadomości, Telegram pozwala zapisywać wiadomości na później, z kolei Messenger od dawna pozwala na wysyłanie wiadomości do samego siebie.

WhatsApp, który do niedawno nie umożliwiał takiej opcji, wreszcie nadrobił zaległości. Komunikator należący do Mety oferuje teraz wygodny sposób wysyłania wiadomości do siebie. Pod koniec października WhatsApp selektywnie testował wersję beta, w której pozwalał na rozpoczęcie nowej rozmowy z samym sobą.

WABetaInfo donosi, że funkcja jest już wdrażana na iOS z aplikacją w wersji 22.23.74. Można z niej również skorzystać na urządzeniach z Androidem po aktualizacji WhatsApp do wydania 2.22.23.77. Wydaje się jednak, że funkcja pojawia się na urządzeniach stopniowo. Może więc minąć kilka dni, zanim pojawi się na twoim smartfonie.

Nowa opcja wysyłania wiadomości do siebie powinna znajdować się w górnej części listy kontaktów. WhatsApp twierdzi również, że czat z samym sobą jest zabezpieczony szyfrowaniem typu end-to-end. Żeby napisać do siebie, wystarczy rozpocząć nowy czat i z listy kontaktów wybrać własny profil. Po jego otwarciu powinniśmy zobaczyć podpis: "Napisz do siebie".

Konrad Siwik, dziennikarz dobreprogramy.pl