Atak przez Messengera. Nie ufaj nawet znajomemu

Powód jest prosty - wiadomość, wbrew pozorom, najpewniej nie została wysłana przez znajomą osobę, ale atakującego, który wpierw przejął jej konto . Zawarty w treści link już na pierwszy rzut oka wydaje się podejrzany z uwagi na nieznaną domenę. W tym przypadku wykorzystano Facebook Messengera , ale nie ma co do tego zasady. W ten sam sposób można przejąć choćby konto WhatsAppa i przeprowadzić podobny atak.

Samo odczytanie wiadomości nie jest problemem, ale jeśli odbiorca nie zorientuje się, że ma do czynienia z oszustwem, może doprowadzić do przykrych konsekwencji. "Jest to jeden z ataków socjotechnicznych, który poprzez wykorzystanie przejęcia znajomego konta na portalu społecznościowym, próbuje użyć reguł społecznych w celu namówienia nas do wykonania danej czynności" - tłumaczy dla dobrychprogramów Krystian Paszek, Cybersecurity Services Manager w Dagma Bezpieczeństwo IT.