Wiadomość z poczty? Uważaj, to mogą być hakerzy

W kampanii wykorzystane zostały fałszywe komunikaty pocztowe, które wzorowane były na adresach i wzorach wiadomości pochodzących z instytucji pocztowych. Miały one oszukać użytkowników i nakłonić ich do podania informacji o płatności. Ofiarami tego rodzaju działań miały być osoby korzystające z usług pocztowych polskich firm.

Phishing to jedna z najpopularniejszych metod działania cyberprzestępców. Polega na podszywaniu się pod firmę lub instytucję. Najczęściej jest on realizowany za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatorów. Przestępcy starają się przygotować stronę internetową, która wygląda bliźniaczo do strony instytucji, pod którą się podszywają. Zazwyczaj dbają też o to, by jej adres, a także adres mailowy, z którego piszą, do złudzenia przypominały autentyczny adres instytucji, pod którą się podszywają.