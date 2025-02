Windows 10: aktualizacja KB5052077 rozwiązuje problem z SSH

Przed aktualizacją użytkownicy często zgłaszali, że usługa OpenSSH nie uruchamiała się, co utrudniało korzystanie z połączeń SSH. Problem był trudny do rozwiązania, ponieważ brakowało szczegółowych logów, a użytkownicy musieli ręcznie uruchamiać proces sshd.exe - tłumaczy MSPowerUser .

W kontekście Windows 10 trzeba pamiętać o nadchodzącym końcu wsparcia w październiku bieżącego roku. Microsoft sugeruje użytkownikom co do zasady rozważyć przesiadkę na nowszego Windowsa 11, nawet jeśli w skrajnej sytuacji będzie to oznaczać konieczność zakupienia nowego komputera.