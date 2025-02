Windows 11: aktualizacja KB5052093 czeka w Windows Update

Użytkownicy Windows 11, zwłaszcza jeśli narzekają na bieżące problemy z oprogramowaniem, powinni zajrzeć do ustawień aktualizacji, gdzie znajdą opcjonalny pakiet KB5052093. To zestaw poprawek do Windowsa, w którym pojawił się szereg zmian dotyczących niewielkich, odkrywanych na bieżąco błędów. Zainstalowanie tego pakietu może wyeliminować z Jedenastki usterki, które przeszkadzają na co dzień.