Windows 11: co robi, gdy nikt nie patrzy? Część 3

Jednym z działań serwisowych znanych z poprzedniej wersji Windowsów (z powodu okresowego przebywania na szczycie listy Menedżera Zadań) jest NGEN. To kompilator obrazów natywnych dla .NET Framework (ale nie .NET Core), mający na celu przyspieszenie ładowania programów korzystających z klasycznych bibliotek .NET. Rekompilacja jest potrzebna po każdej aktualizacji i trwa do kilkunastu minut, obciążając w pełni jeden rdzeń procesora. Jeżeli obrazy nie wymagają rekompilacji, zadanie od razu zakończy pracę.

Pozostałe zadania serwisowe to oczyszczanie nieużywanych kont użytkownika, weryfikacja licencji (na system i na aplikacje sklepowe), aktualizacja bazy danych stref czasowych i konserwacja środowiska odzyskiwania Windows Recovery Environment (WinRE). Ze względu na zeszłoroczne dziury w zabezpieczeniach WinRE i Secure Boot, Microsoft zaczął uważniej pilnować środowiska odzyskiwania, aktualizując je i weryfikując jego gotowość do działania (środowiska WinRE, zwane reagentami, można rejestrować na żądanie).

Gdy stos serwisowy zakończy konserwację, rozpoczynają się zadania kopii zapasowych. Pierwsze z nich pochodzi jeszcze z Windows 95 i dokonuje zapisania kopii Rejestru. Drugie z nich ma swoją genezę w Windows Me i tworzy punkt przywracania dla dysku systemowego. Niegdyś oba te zadania były niezwiązane z konserwacją i działały oddzielnie. Dziś pracują podczas bezczynności i dołączyły do nich zadania kopii zapasowej Historii Plików i Folderów Roboczych. Za systemową kopię zapasową (znaną dziś pod dziwną nazwą "Kopii Zapasowej - Windows 7") odpowiada oddzielna usługa VSS.

Wreszcie, do zadań konserwacji należą także zadania systemowego Defendera. Są to aż cztery procedury: weryfikacja, oczyszczanie pamięci podręcznej, usuwanie dawnych detekcji i skanowanie antywirusowe. Warto zwrócić uwagę na to, że do zadań tych nie należy aktualizacja definicji. Proces ten odbywa się częściej niż potencjalne okno konserwacji. Kontroluje go wartość SignatureBlobUpdateInterval, domyślnie ustawiona na 60 (jedna godzina). Aktualizacje definicji są wydawane częściej.