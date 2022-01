Analiza telemetrii Windows 11: dokładnie to, czego się spodziewasz

Całkiem sporo. Przede wszystkim, infrastruktura UWP, będąca rozwinięciem Metro i chmurowym obliczem systemu, nie sprawdziła się i wyraźnie spadła jako priorytet w Redmond. Po drugie, Microsoft zareagował na krytykę telemetrii i wydał obszerne artykuły dokumentujące ruch chmurowy i telemetryczny. Było to coś całkowicie nieobecnego przez ponad rok (!) od premiery Windows 10. Wreszcie, wydano Windows 11, system chmurowy inaczej, ale w pewnych kwestiach bardziej.

Jak wygląda ruch sieciowy w systemie, który po prostu jest włączony i wyświetla pulpit i co się dzieje, gdy wykonamy jakieś podstawowe ruchy - jak uruchomienie apletów, zmiana ustawień, wyświetlenie i wyszukiwanie w Menu Start? Większość zachowań jest bardzo zbliżona do Windows 10 i de facto pochodzi jeszcze z Ósemki. Natężenie ruchu jest zbliżone i wywoływane w tych samych okolicznościach.

O ile cieszyć może fakt, że Usługa Synchronizacji Ustawień nie pracuje już w niezrozumiały sposób nawet na koncie lokalnym, łączność Jedenastki z chmurą jest obfita. Głównym programem łączącym się z siecią podczas prac w systemie jest SearchHost, należący do aplikacji Windows.Client.CBS . Jest ona uzupełnieniem powłoki i zajmuje się obsługą wyszukiwania z Menu Start i panelu wprowadzania.

CBS łączy się z CRL Verisign (to dlatego raz przestał działać ) celem potwierdzenia bezpieczeństwa połączenia, z serwerem 13.207.21.200, który okazuje się być datacentrum Azure oraz z dziwacznym v0cdn.net. Czym jest v0cdn? Jest to zaplecze CDN... firmy Verizon (!), świadczące obsługę techniczną dla systemowej telemetrii. Podobno.

Microsoft nie wie zatem, z czym łączy się ich system, ale nie oznacza to jeszcze że Windows 11 jest projektem który wymknął się spod kontroli. Składniki łączące się ze światem są znane i opisane indywidualnie. Po prostu zaplecze techniczne jest "ruchome" i jego opis z definicji jest nieaktualny i pełni jedynie rolę poglądową.

Czy to oznacza odkupienie win? Otóż nie - byłoby tak, gdyby spis usług służył do tego, by możliwe było ich wyłączenie. A tak jest tylko teoretycznie: opisane w artykule przełączniki są zebrane w zbiór "Windows Restricted Traffic Limited Functionality Baseline" (RTLFB) umożliwiający zaaplikowanie ustawień wyłączających całą "chmurę" i telemetrię naraz. RTLFB pochodzi wprost z Microsoftu. Niestety, pakiet ten zniknął z Centrum Pobierania. Dokumentacja dalej zawiera linki, są jednak uszkodzone.