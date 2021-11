Tego rodzaju problem może wydawać się błachy, jednak w codziennej pracy może sprawiać dużo kłopotów. Bez działających diod może być ​​trudno jest ustalić, kiedy dane klawisze są aktywne. To zaś może spowalniać pracę poprzez konieczność sprawdzania ustawionego trybu. Możliwe jest także popełnianie błędów poprzez brak możliwości zauważenia, że, przykładowo, mamy uruchomiony klawisz Num Lock, a wraz z nim - klawiaturę numeryczną.

Póki co, nie wiadomo kiedy Microsoft wyda stosowną poprawkę do stworzonego przez system problemu. Do tego czasu użytkownicy mogą pomyśleć o korzystaniu z dedykowanych aplikacji, które pokazują odpowiedni stan klawiszy bezpośrednio na ekranie.