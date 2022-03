Windows 11 i znak wodny na tapecie. Zaraz trafi do pecetów

Windowsa 11 w praktyce można uruchomić nawet na leciwym sprzęcie . Teoretyczne wymagania systemu są jednak stosunkowo wysokie, co w praktyce ogranicza dostępność tylko dla właścicieli dość nowych komputerów. Niektórzy, wbrew zaleceniom, decydują się wówczas na ominięcie blokad i instalację Windows 11 na własną odpowiedzialność. Teraz Microsoft wdraża drobiazg, który może do tego skutecznie zniechęcić.

Chodzi o znak wodny, który będzie widoczny w prawym dolnym rogu ekranu - wyłącznie na pulpicie (a więc nieco inaczej niż na przykład komunikat o nieaktywowanym systemie). Jak podaje Windows Latest, nowość już teraz można zobaczyć na kanale Release Preview w programie Insider, co w praktyce oznacza, że od premiery w stabilnym wydaniu dzielą ją ostatnie dni lub tygodnie. Jedyne, co może użytkowników uratować, to zmiana decyzji Microsoftu, a to nie jest wykluczone - w końcu to tylko testy.