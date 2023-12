Windows 11: pakiet KB5033375 rozwiązuje problem znany od roku

Windows 11 23H2, dla którego właściwy pakiet grudniowych aktualizacji bezpieczeństwa to KB5033375 , jest po jego instalacji nie tylko lepiej zabezpieczony, ale również pozbawiony znanego od ponad roku błędu Eksploratora plików. Jak opisuje serwis Windows Latest, wraz z aktualizacją z Windowsa 11 usunięto problem z nieuzasadnionym uaktywnianiem Eksploratora ponad innymi aplikacjami . To błąd, który był regularnie zgłaszany począwszy od aktualizacji Moment 2 z października 2022 roku.

Co najważniejsze, aktualizacja została już wydana. Na tym etapie powinna być od kilku dni dostępna w każdym komputerze za pośrednictwem Windows Update. Użytkownicy, którzy odraczają regularne ponowne uruchamianie komputera (to problem dotyczący zwłaszcza chętnie hibernowanych laptopów), najlepiej jeśli zrobią wyjątek i zadbają tym samym o aktualność swojego systemu operacyjnego. Nie zapominajmy, że poza poprawką związaną z Eksploratorem, łątki wydawane w ramach Patch Tuesday to co do zasady pakiet związany z bezpieczeństwem systemu Windows.