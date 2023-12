Aktualizacja Windows. Czas na ostatnie łatki w 2023 roku

Korzystający z systemów Windows zrobią najlepiej, gdy zainstalują pakiet poprawek i nie będą tego odwlekać w czasie. Aktualizację są już dostępne w Windows Update i co do zasady powinny trafić do komputerów automatycznie oraz zostać wdrożone przy najbliższym ponownym uruchomieniu Windowsa. Warto więc nie odkładać tego "na później", co może być problemem zwłaszcza w przypadku osób nagminnie "usypiających" laptopy, rzadko kiedy decydujących się na ich ponowne uruchomienie.