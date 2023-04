Wojna domowa o TikToka. Zablokowani użytkownicy zbulwersowani

Niby nic, ponieważ to tylko jedna mała aplikacja. Miliony ludzi w pracy nie może korzystać z oprogramowania, które sobie wybierze. TikTok jest jednak portalem społecznościowym, a protestujący to politycy, którzy aktywnie z niej korzystają. W różnych celach, ale ostatecznie pozwala im ona na kontakt z wyborcami. Jest więc zadaniem służbowym, a ograniczanie go jest przez nich postrzegane jako sprzeczne z prawami wyborczymi. Skoro wyborcy są na TikToku to dostęp do nich nie może być blokowany.