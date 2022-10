Wszystkich Świętych 2022. Znajdź grób używając internetu

Wszystkich Świętych i późniejszy Dzień Zaduszny to jak co roku wyjątkowa okazja do odwiedzenia grobów najbliższych. Jednak nie w każdej sytuacji wiemy, gdzie dana osoba została pochowana. Z pomocą mogą przyjść aplikacje mobilne i webowe, które pozwalają znaleźć konkretny grób na wybranych cmentarzach.