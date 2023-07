Wyciekły hasła Polaków. Możesz sprawdzić, czy twoje też

Jedną z najświeższych okazji, kiedy dane Polaków mogły trafić do sieci był wielki wyciek pod koniec maja bieżącego roku, gdy w niepowołane ręce trafiło kilkaset tysięcy danych uwierzytelniających Polaków. Jedną z metod sprawdzenia, czy wśród pozyskanych loginów i haseł nie ma naszych, jest popularny serwis Have I Been Pwned?, ale warto pamiętać, że od niedawna działa również rządowe narzędzie stworzone w tym samym celu - serwis bezpiecznedane.gov.pl.