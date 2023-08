Wystarczył PESEL. Historia recept każdego Polaka była w zasięgu ręki

Na początku sierpnia 2023 r. minister zdrowia Andrzej Niedzielski zrezygnował ze stanowiska. Był to wynik afery związanej z ujawnieniem wrażliwych danych na temat wystawianych recept. Ta sytuacja pokazała jednak przede wszystkim to, że dostęp do danych pacjentów (a przede wszystkim informacji na temat przepisywanych im recept) są bardzo łatwo dostępne.

Recepty każdego Polaka w zasięgu każdego lekarza

Jak ustaliły Fakty TVN, lekarze mieli właściwie nieograniczony dostęp do historii recept wszystkich pacjentów w Polsce. Ściślej: każdy, kto miał dostęp do platformy gabinet.gov.pl, mógł podać dowolny numer PESEL i uzyskać informacje o receptach jego posiadacza.

Wśród informacji, jakie można było w ten sposób uzyskać, znajdowały się: listy leków, daty wystawiania recept oraz status (czy leki zostały zakupione, czy też nie). Dopełnieniem całości były aktualne adresy zamieszkania.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej twierdzi, że problem zrodził się stosunkowo niedawno – latem 2023 r., kiedy to w życie weszły nowe przepisy dotyczące recept na leki psychotropowe i opioidowe. A konkretnie dostęp uzyskiwany jest dzięki zaznaczonemu polu "zgoda pozyskana od pacjenta lub sytuacja zagrożenia życia".

Ministerstwo Zdrowia wprowadza blokadę dostępu

W odpowiedzi na te doniesienia Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zablokowaniu dostępu do danych. Przedstawiciele resortu podkreślili w swoim oświadczeniu, że rzeczywiście "[część personalu medycznego] mogłaby dopuścić się nadużycia w zakresie dostępu do danych" i zapowiedzieli, że "dostęp zostanie wstrzymany do czasu uruchomienia przez Centrum e-Zdrowia funkcjonalności prezentującej w IKP informacje o przypadkach dostępu do danych pacjenta".

Do takiej decyzji zachęcała także Naczelna Izba Lekarska. Jej przedstawiciele sugerują, że dane tego typu powinny być dostępne wyłącznie dla lekarzy leczących określonych pacjentów. Zwrócili także uwagę na to, że problemem nie jest nawet sama możliwość uzyskiwania dostępu do historii recept przez lekarzy, lecz zwiększone ryzyko docierania do takich informacji przez osoby trzecie (po wykradzeniu danych umożliwiających dostęp do platformy gabinet.gov.pl).

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl