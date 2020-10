xCloud na iOS. Microsoft wymyślił, jak obejść ograniczenia Apple

Udostępnij:

Usługa strumieniowania gier w chmurze z Xbox Game Pass od Microsoftu weszła oficjalnie do naszego i innych krajów od września 2020 r. (znana wcześniej jako xCloud). Amerykański potentat ma ambitne plany poszerzenia dostępności gier z Xboxa na urządzenia mobilne. Póki co jednak grać w hity z Game Passa możemy tylko na smartfonach i tabletach z Androidem. Apple postanowiło się odgrodzić od wszystkich usług strumieniowania gier, ku niezadowoleniu Microsoftowi (i Google ze Stadią), aczkolwiek wygląda na to, że gigant z Redmond znalazł na to sposób.

Microsoft wprowadzi xCloud jako aplikację webową na iOS

Według raportu Business Insider w 2021 r. Microsoft wprowadzi strumieniowanie gier w chmurze z Xbox Game Pass Ultimate w formie "aplikacji przeglądarkowej". Podobne rozwiązanie wymyślił Amazon z nadchodzącą usługą streamingu gier, Luna.

Do tej pory przeszkodą w udostępnieniu usługi xCloud (testowałem obszernie na zaprzyjaźnionej Polygamii) była polityka Apple, w świetle której każda gra, w którą można zagrać na iOS musi mieć osobny profil w sklepie App Store, a także można ją pobrać na urządzenie. W praktyce przeczy to idei strumieniowania gier, o czym wielokrotnie mówił Microsoft i inne firmy, które chciały takie rozwiązania na iOS wprowadzić. Drugorzędną kwestią były również płatności, które nie mogłyby przechodzić przez Microsoft lecz wyłącznie przez Apple.

Z kolei przy udostępnieniu aplikacji przeglądarkowej polityka Apple wobec aplikacji do strumieniowania gier z App Store nie będzie już problemem. Wydaje się to jedyne logiczne rozwiązanie, a strumieniowanie gier to rynek usług o zbyt dużym potencjale, aby Apple ośmieliło się go znowu stłamsić. Wygląda więc na to, że posiadacze iPhone'ów i iPadów mogą się ucieszyć już w 2021 r.

Wymagany do usługi strumieniowania abonament Xbox Game Pass Ultimate kosztuje 54,99 zł, z czego pierwszy miesiąc to wydatek rzędu 4 zł (jeśli nie korzystaliśmy z niego wcześniej). W ramach streamingu gier można skorzystać obecnie z około 160 tytułów i nie musimy w ogóle posiadać konsoli Xbox.

Aplikacja Xbox Game Pass z możliwością strumieniowania gier na Androidzie można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.