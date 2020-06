Xbox Game Pass Ultimate – czy to się opłaca? Porównujemy ceny

Udostępnij:

Przyzwyczailiśmy się do tego, że coraz większa liczba firm działających w branży IT chce świadczyć swoje produkty w postaci usług. Nie inaczej jest na rynku gier, szczególnie zaś rynku konsolowym, gdzie każdy szanujący się producent oferuje swoim klientom możliwość dołączenia do subskrypcji, której regularne opłacanie niesie ze sobą wymierne korzyści.

Xbox Game Pass Ultimate – jak działa?

Do tematu można podejść na wiele sposobów. Na przykład Sony zdecydowało się w ramach usługi PlayStation Plus dostarczać graczom dwa tytuły miesięcznie, w które ci mogą grać tak długo, jak długo będą opłacać abonament. W przypadku Nintendo Switch zapewniono natomiast dostęp do gier z NES-a i SNES-a. W obu przypadkach subskrypcja umożliwia także dostęp do trybu multiplayer. Jeszcze inny pomysł ma Microsoft ze swoim Xbox Game Pass Ultimate – podstawowym założeniem, jaki przyświeca tej usłudze jest możliwość dostarczania klientom usług przypominającej Netfliksa, jednak zamiast filmów i seriali znajdziemy tam katalog składający się z ponad stu gier, regularnie zresztą odświeżany.

Co ważne, kupując dostęp do usługi w cenie 54,99 zł miesięczne, uzyskujemy gry zarówno w wersji na pecety z Windowsem 10, jak i konsole Xbox One. Ponadto dla subskrybentów przygotowano spore rabaty na tytuły spoza katalogu oraz takie bonusy, jak dostępność gier z Xbox Game Studios w dniu premiery. Trzeba więc przyznać, że w porównaniu do konsolowej konkurencji usługa Microsoftu oferuje bardzo dużo, niemniej wciąż nie odpowiada nam to na kluczowe dla sprawy pytanie – czy to się opłaca?

Sprawdzamy opłacalność Xbox Game Pass Ultimate

Aby to sprawdzić, postanowiliśmy porównać ceny najlepszych gier dostępnych w katalogu Xbox Game Pass Ultimate z ofertą dostępną na Steamie lub – jeśli cena nie był najniższa – innych platformach dla graczy lub sklepach. Jako wskazówka posłużył nam ranking Metacritic, na podstawie którego wyselekcjonowaliśmy najwyżej oceniane produkcje 2019 roku. Jeśli były one dostępne w ramach Xbox Game Pass Ultimate, dodawaliśmy je do zestawienia i porównywaliśmy je z cenami z innych platform. Siłą rzeczy punktem odniesienia były więc produkcje pecetowe. Z zamiarem wyeliminowania wpływu na wyniki zjawiska review bombingu, pod uwagę wzięliśmy Metascore, a zatem średnią ocen pochodzących z branżowych mediów, a nie oceny graczy.

W ten sposób uzyskaliśmy listę aż 13 gier, które znajdują się zarówno w rankingu najlepszych pecetowych produkcji roku 2019 według Metascore, jak i w katalogu Xbox Game Pass Ultimate. Trzeba więc przyznać, że reprezentacja najwyżej ocenianych tytułów w ofercie Microsoftu jest spora, a należy tu przecież także doliczyć także gry dostępne na Xboksa One. W ten sposób do naszej listy dopisujemy kolejne 13 tytułów. W przypadku gier pecetowych lista produkcji prezentuje się następująco:

Red Dead Redemption 2,

Devil May Cry 5,

Slay The Spire,

Life is Strange 2: Episodes 1-5,

Outer Wilds,

DiRT Rally 2.0,

Bloodstained: Ritual of the Night,

Ape Out,

The Outer Worlds,

Metro Exodus,

Children of Morta,

Gears 5,

Halo Reach.

Tak natomiast przedstawia się lista najlepszych gier na Xboksa znajdujących się na liście najlepszych produkcji zeszłego roku oraz w katalogu Xbox Game Pass Ultimate:

Monster Hunter World: Iceborn,

Guacamelee! 2,

Age of Wonders: Planetfall,

Frostpunk: Console Edition,

Yooka Laylee,

A Plague Tale: Innocence,

Operencia: The Stolen Sun,

Blazing Chrome,

Indivisible,

Remnant: From the Ashes,

Stellaris,

Wargroove,

Ace Combat 7: Skies Unknown.

Czas na obliczenia

RDR 2 kosztuje aktualnie około 259 zł, Devil May Cry 5 w wersji na pecety to już wydatek 189,90 zł, Slay the Spire kupimy na Steamie za 39,39 zł, a za kolekcję wszystkich części Life is Strange 2 trzeba zapłacić około 140 zł. Outer Wilds dostępne jest wciąż na wyłączność w sklepie Epic Games w cenie 89 zł, zaś DIRT Rally 2.0 nabędziemy za 142,99 zł. Bloodstained: Ritual of the Night z kolei kosztuje 169,00 zł. Ape Out to wydatek rzędu 53,99, a The Outer Worlds – 259,99 zł, przy czym tu także skorzystać trzeba z Epic Store. Ceny Metro Exodus, Children of Morta oraz Gears 5 wynoszą kolejno na Steamie 169 zł, 79,99 zł i 214,99zł a Halo Reach – 35,99 zł.

Przejdźmy teraz do gier dostępnych na Xboksa One w ramach Xbox Game Pass Ultimate, które zostały wyróżnione w rankingu najlepszych gier 2019 roku Metascore. Z oczywistych powodów porównywać będziemy tu już nie ze Steamem, ale z cenami w Microsoft Store, uwzględniać będziemy także okresowe promocje.

Otwierający listę Monster Hunter World: Iceborn dostępny jest w MS Store w wersji na Xboksa za 199,19 zł, Guacamelee! 2 w mocno obniżonej cenie jest aktualnie dostępne za 30,74 zł, Age of Wonders: Planetfall za 62,99 zł, Frostpunk: Console Edition za 119,99 zł, Yooka Laylee za 184,99 zł, a narracyjne A Plague Tale: Innocence za 189,99 zł. Standardowy zakup gry Operencia: The Stolen Sun wyniesie nas 137,49 zł, Blazing Chrome – 77,49 zł, Indivisible – 169 zł, Remnant: From The Ashes – 89 zł, Stellaris – 184,99 zł, Wargroove – 72,49 zł, zaś w Ace Combat 7: Skies Unknown kupimy w cenie od 124,90 zł.

Oczywiście należałoby jeszcze uwzględnić, ile czasu zajmie ogranie tych wszystkich pozycji, aby ustalić, na jak długo musielibyśmy wykupić dostęp do Xbox Game Pass Ultimate. Jest to jednak kwestia na tyle indywidualna, że trudno tu o rzeczowe dane. Już na postawie powyższego zestawienia widzimy jednak, że liczby są nieubłagalne – łącznie za pecetowe gry z naszej listy musielibyśmy zapłacić około 1562 złote. Należy także uwzględnić, że w celu zdobycia całej kolekcji konieczne jest korzystanie z wielu platform i sklepów. Suma cen kolekcji xboksowej to z kolei około 1643 złote, przy czym należy tu przypomnieć, że uwzględnialiśmy niekiedy 50-procentowe przeceny, które w każdej chwili mogą wygasnąć.

Odpowiedź na pytanie o opłacalność korzystania z Xbox Game Pass Ultimate zdaje się teraz oczywista. Za miesięczną opłatę w wysokości 54,99 zł uzyskujemy dostęp do najlepszych pecetowych i konsolowych gier o łącznej wartości ponad 3200 złotych. Tyle właśnie zapłacilibyśmy za te produkcje poza Xbox Game Pass Ultimate. Za te kwotę można kupić na przykład kartę graficzną GeForce RTX 2070, butelkę szampana Cristal rocznik 2006 albo… 58 miesięcy (niemal pięć lat!) członkostwa w usłudze Xbox Game Pass Ultimate.

