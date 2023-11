YouTube blokuje adblocki. Być może łamie przy tym prawo

YouTube poszedł na noże z użytkownikami, którzy stosują blokery reklam. Wielu użytkowników odnotowuje problemy z korzystaniem z serwisu z włączonym oprogramowaniem do blokowania materiałów reklamowych. Okazuje się, że praktyki Google mogą nie być zgodne z prawem.

YouTube chce pozbyć się oprogramowania do blokowania reklam. Walkę z blokerami toczy w dość otwarty sposób, ograniczając dostęp do treści użytkownikom, którzy wykorzystują takie oprogramowanie. Jak czytamy w Tom's Hardware, podejście YouTube może być nie do końca zgodne z prawem.

Alexander Hanff, konsultant ds. prywatności i etyki danych, uważa, że YouTube łamie prawo, stosując taki sposób walki z blokowaniem reklam. Chodzi o sposób, w jaki serwis pozyskuje informacje na temat stosowanych na komputerze wtyczek i programów do blokowania reklam.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Blokowanie adblocków nielegalne?

Alexander Hanff twierdzi, że stosowane przez YouTube metody wymagają szpiegowania użytkowników. W związku z tym została przez niego złożona do Unii Europejskiej skarga karna. Konsultant zarzuca gigantowi, że nie uzyskał on zgody od użytkowników na stosowanie systemu wykrywania oprogramowania do blokowania treści reklamowych.

Samo złożenie skargi nie jest jednoznaczne z tym, że faktycznie podjęte przez YouTube działania są niezgodne z prawem. Możemy mieć jednak pewność, że sprawie przyjrzą się odpowiednie organy. Co ciekawe, Alexander Hanff złożył skargę nie tylko na YouTube. Wcześniej zaskarżył także Metę. Firmę Marka Zuckerberga oskarżył o przetwarzanie danych użytkowników bez pozyskania od nich odpowiedniej zgody.

YouTube dopuszcza dwie możliwe drogi korzystania z serwisu. Pierwsza to akceptowanie reklam. Druga natomiast to opłacenie abonamentu YouTube Premium, który stał się w ostatnim czasie droższy niż dotychczas. Internauci natomiast nadal znajdują kolejne sposoby na omijanie słynnej już planszy z informacją o blokadzie dostępu do treści w serwisie.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl