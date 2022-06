Trojany w Google Play. Aplikacje pobrano ponad miliard razy

Opracowaniem raportu zajęli się dziennikarze serwisu bleepingcomputer.com. Wynika z niego, że trojany, których celem było przechwytywanie danych logowania do aplikacji bankowych, odkryto w 639 aplikacjach. Łącznie ze sklepu Google Play pobrano je ponad miliard razy, co oznacza, że oszustom udało się całkiem udanie rozprzestrzeniać szkodliwe oprogramowanie.

Trojany uaktywniają się po uruchomieniu aplikacji bankowej. Ich zadaniem jest zapisanie danych logowania do niej, ale nie tylko. Oprócz tego monitorują one powiadomienia, aby móc przechwytywać hasła jednorazowe, konieczne do zatwierdzania transakcji.