Po trwającym około miesiąc programie pilotażowym skierowanym do użytkowników iPhone'ów, aplikacja Żabka Jush trafiła na urządzenia z systemem Android. Niestety, chociaż Żabka rozszerza się na nowych klientów, to wciąż zakupy z dostawą do domu mogą zamówić tylko osoby mieszkające w Warszawie.