Żabka z nową usługą. Sprawdzisz ją w Żappce

Żabka to instytucja, która oferuje wiele usług, wykraczających poza to, czego można by się spodziewać po niewielkim sklepie osiedlowym. Od dawna jesteśmy przyzwyczajeni, że w Żabce kupimy kawę, hot-doga czy też odbierzemy paczkę. W aplikacji Żabki dostępna jest nowa usługa, która ułatwi przemieszczanie się po wielu miastach w Polsce.