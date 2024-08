Zaczyna się od wiadomości "od znajomego". Potem tylko kłopot

Oszuści są pomysłowi, a ich prośby o pożyczki są różnorodne - od pilnej potrzeby zakupu leków, przez zgubioną torebkę czy portfel, brak środków na powrót do domu, aż po trudną sytuację finansową. Przestępcy podszywający się pod znajomych ofiar tłumaczą, że obecnie brakuje im gotówki , ale zwrócą ją wieczorem, gdy tylko otrzymają przelew. Dlatego zawsze warto skontaktować się osobiście z osobą, która prosi o pożyczkę, aby upewnić się, czy faktycznie jest w potrzebie - inną drogą, niż przez komunikator.

Chcąc pożyczyć komuś pieniądze przez internet, powinniśmy zastanowić się, jak dobrze znamy daną osobę. Pożyczka udzielona twarzą w twarz wiąże się z większym poczuciem odpowiedzialności i obowiązku zwrotu. W przypadku mediów społecznościowych, gdzie interakcje są bardziej anonimowe , ten obowiązek może być mniej odczuwalny. Co więcej, wspominana anonimowość sprawia, że w praktyce nie mamy pewności, czy zamiast znajomego nie kontaktuje się z nami oszust, który wcześniej przejął jego konto .

Schemat oszustwa "na Blika" jest niezmienny i polega na wyłudzeniu kodu do płatności, najczęściej za pomocą komunikatorów lub kont w serwisach społecznościowych. Oszust kontaktuje się z potencjalną ofiarą, podszywając się pod członka rodziny lub znajomego, i prosi o pilną pożyczkę. Aby osiągnąć swój cel, namawia ofiarę do wygenerowania kodu płatności telefonem, a następnie przesłania go.