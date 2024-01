Zażartował w sieci. Do jego drzwi zapukała policja

Głupie żarty to nic nowego. Czasem pod wpływem impulsu zdarza się powiedzieć, zrobić czy napisać coś, czego dość szybko żałujemy. Szczególnie często do takich sytuacji dochodzi za młodu, kiedy łatwo stracić wyczucie i nieco przesadzić z dowcipami. Nie jest jednak dobrze, gdy z powodu takiego żartu do drzwi naszego domu puka policja, a właśnie taka sytuacja miała miejsce w Katowicach.