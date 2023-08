"Lekarz z Jemenu" prosił ją o pomoc. Straciła sporo pieniędzy

"Pan doktor" zażyczył sobie 35 tys. zł w ratach. Pierwsza z nich wynosiła 10 tys. zł. Miało to zapewnić, że paczka nie zostanie zwrócona do Jemenu. Kobieta uwierzyła nieznajomemu i postanowiła zrealizować przelew. Pracownik poczty ostrzegał kobietę, że być może padła ofiarą oszustwa, lecz mimo to kobieta zdecydowała się na realizację przelewu na dane mężczyzny w Grecji. Co gorsza, przelewane przez 41-latkę środki pochodziły z kredytu, który wcześniej zaciągnęła.