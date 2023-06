Zespół polskich inżynierów Snowflake opracował natywną integrację do platformy ServiceNow

Snowflake Connector for ServiceNow to pierwsza z serii integracji tworzonych przez warszawskie biuro firmy. Celem jest umożliwienie klientom firmy jak najszybszego, najprostszego i najbezpieczniejszego przekazywania do Snowflake danych pochodzących z różnych źródeł.

– Integracja jest częścią infrastruktury Snowflake, dzięki czemu dane są w sposób w pełni bezpieczny od razu przesyłane do konta klienta w Chmurze Danych Snowflake. Dla naszych klientów to bardzo ważne, ponieważ eliminuje ryzyko wycieku danych – wskazuje Jakub Puchalski ze Snowflake.

Integracja obsługuje zarówno początkowe ładowanie danych historycznych, jak i zmiany przyrostowe. Użytkownik ma wybór co do tego, jak często dane mają być synchronizowane – może to być np. raz dziennie lub co 30 minut. Co więcej, możliwe jest włączenie bądź wyłączenie synchronizacji poszczególnych katalogów danych w dowolnym momencie.