Zmiana w Messengerze. Powrót do przeszłości

Nowa ikona Messengera z klasycznym niebieskim kolorem to temat od kilku dni wybijający się m.in. na reddicie. Dzisiaj zmianę potwierdziliśmy również w telefonach w redakcji - po aktualizacji, Messenger ponownie widnieje w smartfonach pod "starym, dobrze znanym logo". W przypadku Androida zmiana może zająć nieco więcej czasu - w Google Play nową ikonę już widać, ale aktualizacja aplikacji nie została jeszcze wypchnięta do każdego użytkownika, przez co trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Powrót do ikony Messengera z klasycznym niebieskim kolorem w tle może być próbą ujednolicenia stylu prezentowanego przez wszystkie aplikacje Mety . Od pewnego czasu, chcąc na przykład udostępnić post z Instagramu, użytkownicy widzą tło ikon aplikacji, a przez to łatwiej rozpoznać je na pasku propozycji.

Dotychczasowy gradient z fioletem i granatem Messengera nie do końca pasuje więc do jednolitego koloru w przypadku niebieskiego Facebooka i zieleni WhatsAppa. Kwestią dyskusyjną jest natomiast, czy przez to Messenger nie był dotychczas lepiej rozpoznawalny i czy pociągnie to za sobą kolejne zmiany ikon - choćby wspomnianego Instagramu (serwis Threads ma już jednolicie czarne tło ikony).