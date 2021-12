Jak informują sami twórcy projektu, wersja Zorin OS Lite jest usprawniona do pracy na komputerach mających nawet 15 lat. Dzięki temu użytkownicy mogą dłużej korzystać z komputera i oszczędzić pieniądze. Co więcej, nie jest wymagany moduł TPM, którego oczekuje za to Windows 11.