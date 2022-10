Pierwsze eksperymenty z dyskami SSD (które co prawda powinny być nazywane nośnikami, ale na rynku przyjęło się określenie dysk) sięgają 1976 roku, kiedy to Dataram wydał "the Bulk Core" o pojemności 2 MB przewyższający 10 tys. razy osiągi klasycznych HDD. Ten jednak kosztował ówczesne 9700 dolarów, co dzisiaj przełożyłoby się na blisko 18 tys. USD. Warto jednak zaznaczyć, że były to konstrukcje oparte na pamięci RAM, a więc po stracie zasilania (stosowano baterie) dane nie były zachowywane.