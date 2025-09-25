3uTools - alternatywa dla iTunes, którą warto znać
Posiadacze iPhone’ów często szukają sposobu na łatwiejsze zarządzanie swoim urządzeniem i uniezależnienia się od iTunes. 3uTools to aplikacja, która może im w tym pomóc, oferując narzędzia zarówno do codziennego użytkowania, jak i bardziej zaawansowanej obsługi systemu.
3uTools to narzędzie do zarządzania urządzeniami Apple, które łączy w sobie funkcje iTunes oraz dodatkowe możliwości niedostępne w standardowych aplikacjach. Program pozwala na wygodne zarządzanie plikami, od muzyki, filmów i zdjęć, po ebooki, aplikacje i dokumenty. Oferuje także dostęp do szczegółowych informacji o urządzeniu, takich jak stan baterii, aktywacja czy blokada iCloud, dzięki czemu użytkownik może w pełni kontrolować kondycję swojego iPhone’a lub iPada.
Jedną z kluczowych funkcji 3uTools jest obsługa systemu iOS na poziomie, którego zwykle oczekują bardziej zaawansowani użytkownicy. Aplikacja umożliwia aktualizację i przywracanie firmware, a także przeprowadzanie downgrade’u do wcześniejszych wersji systemu. Wbudowany tryb flashowania działa zarówno w trybie normalnym, jak i awaryjnym (DFU czy Recovery), co pozwala naprawić urządzenie po poważniejszych problemach systemowych. Dla zainteresowanych dostępna jest również możliwość wykonania jailbreaku, otwierająca drogę do niestandardowych aplikacji i personalizacji.
Program wspiera też codzienne scenariusze, takie jak tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych, przenoszenie kontaktów czy synchronizacja zdjęć. Zawiera narzędzia do konwersji wideo, przygotowywania dzwonków, instalowania motywów oraz tapet. Przydatną opcją jest także czyszczenie urządzenia z niepotrzebnych plików, co pozwala odzyskać miejsce w pamięci i poprawić wydajność systemu.
3uTools sprawdza się zarówno w rękach zwykłych użytkowników, którzy chcą łatwo przenieść dane lub uporządkować zawartość telefonu, jak i u bardziej zaawansowanych osób, które potrzebują większej kontroli nad systemem iOS. Może być pomocny przy odblokowywaniu urządzenia, naprawianiu błędów po nieudanych aktualizacjach czy przywracaniu starszej wersji systemu. Dzięki temu stanowi uniwersalne centrum zarządzania i serwisowania sprzętu Apple, łączące funkcje użytkowe z narzędziami serwisowymi.
Daniel Karcz, dziennikarz dobreprogramy.pl