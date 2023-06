5 najlepszych sposobów na zdobycie doświadczenia jako programista

Studia zaoczne lub podyplomowe

Teoretycznie wyższe wykształcenie nie jest niezbędne w zawodzie programisty, ale wystarczy rzut oka na oferty dla programistów GoWork, by zauważyć, że większość pracodawców preferuje kandydatów z ukończonymi studiami I lub II stopnia. Tytuł licencjata, inżyniera lub magistra rzeczywiście przekłada się na wyższe zarobki, a do tego stanowi ważne potwierdzenie posiadanych umiejętności.

To jednak nie koniec zalet, bo w trakcie studiów zyskujemy możliwość rozwijania się pod okiem wykładowców. To ważna szansa na zdobycie doświadczenia w różnych obszarach IT oraz poszerzenie kompetencji zawodowych. Największą popularnością cieszą się studia zaoczne, ze zjazdami co dwa tygodnie. Jeśli możemy już pochwalić się dyplomem uczelni wyższej, to warto dodatkowo pójść na specjalistyczne studia podyplomowe. To ważny dodatek do CV, który na pewno doceni większość rekruterów!

Kursy

Na polskim rynku działają setki firm organizujących kursy dla programistów. Choć część z nich oferuje bardzo niski poziom zajęć, to na innych rzeczywiście można się czegoś nauczyć. Niestety kurs programowania to bardzo duży wydatek – może on wynieść nawet kilkanaście tysięcy złotych. Na co należy zwrócić uwagę, porównując ze sobą poszczególne oferty?

Większość kursów programowania udostępnia kandydatom program zajęć – warto się w niego wczytać i zobaczyć, jakie zagadnienia zostaną omówione. Dobrym pomysłem jest sprawdzenie, kto prowadzi kurs oraz poszukanie w internecie opinii dotychczasowych uczestników. Certyfikat uzyskany za ukończenie dobrego kursu programowania często jest dużo cenniejszy, niż doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie stażu!

Darmowe poradniki

W internecie znajdziemy za darmo ogromną liczbę dobrej jakości materiałów edukacyjnych na temat programowania. Są to nie tylko zwykłe poradniki czy bezpłatne e-booki, ale też filmy na YouTube oraz podcasty. Z zawartej w nich wiedzy można korzystać za darmo – twórcy nie pobierają za nią żadnych opłat. Oczywiście darmowe materiały edukacyjne nie podejmują wszystkich zagadnień, a niektóre specjalistyczne tematy są dostępne jedynie w formie płatnych szkoleń. W takiej sytuacji warto mimo wszystko sięgnąć do portfela i wykupić dostęp do materiałów. Wiedza w zawodzie programisty jest najważniejsza – przekłada się bezpośrednio na umiejętności, a więc też na wysokość pensji!

Game jamy

Programiści związani z branżą gier komputerowych powinni zainteresować się game jamami. To bezpłatne wydarzenia organizowane przez społeczność, w ramach których niewielkie zespoły lub pojedyncze zespoły tworzą od podstaw działającą grę komputerową. Haczyki są dwa – gra musi mieć określony temat, a do tego trzeba ją stworzyć w wyznaczonym czasie (z reguły są to 72 godziny). Praca przy game jamie to nie tylko dobra zabawa, ale też szansa na stworzenie działającej gry komputerowej, która świetnie sprawdzi się jako element portfolio!

Własne projekty

W branży IT liczą się umiejętności, a najlepszym sposobem na ich sprawdzenie jest praktyka. To właśnie dlatego w przypadku programistów duże znaczenie ma nie tylko historia zatrudnienia, ale też portfolio zawierające konkretne realizacje. Rekruterzy zwracają na nie szczególną uwagę – jeśli mamy taką możliwość, to warto przygotować własne projekty i udostępnić ich kod na GitHubie lub innym, darmowym repozytorium. Projekt powinien być pomysłowy i wymagający – należy potraktować tworzenie go jako wyzwanie oraz impuls do nauki nowych umiejętności.

Jak zdobyć doświadczenie jako programista? Podsumowanie

Studia zaoczne i podyplomowe, dodatkowe kursy, game jamy lub własne projekty, a także samodzielna nauka to świetny sposób rozwinięcie umiejętności z zakresu programowania. Niestety doświadczenie zawodowe też ma ogromne znaczenie, a nawet najlepszy kurs czy wpis do portfolio nie są w stanie go zastąpić. Nie wolno o tym zapominać, planując rozwój kariery jako programista!

