5G od T-Mobile w Niemczech: 40 mln ludzi w zasięgu. W Polsce jest znacznie gorzej

Sieć 5G w Niemczech rozwijana jest w zawrotnym tempie. O postępach prac poinformował niedawno właściciel marki T-Mobile, firma Deutsche Telekom. Dostęp do sieci ma ponad połowa mieszkańców kraju, czyli około 40 milionów ludzi. W porównaniu do Polski, wygląda to naprawdę dobrze.

5G od T-Mobile w Niemczech znajdziecie praktycznie na każdym rogu. Ponad 18 tysięcy nadajników zmodernizowano i działają na terenie 3000 miast i gmin. Zasięg dociera do ponad połowy ludności kraju, czyli do około 40 milionów ludzi. Część nadajników działa w paśmie 2100 MHz, ale w niektórych miejscach uruchomiono już także częstotliwość 3,6 GHz.

Jak podaje Deutsche Telekom, sieć 5G w paśmie 2100 MHz pozwala osiągnąć prędkość transferu do 225 Mbit/s. W miastach, gdzie nadajniki są znacznie gęściej umieszczone, prędkość pobierania plików może wynosić 600-800 Mbit/s. Użytkownicy będący w zasięgu sieci 5G w częstotliwości 3,6 GHz mogą korzystać z prędkości nawet 1 Gbit/s. Wkrótce nadajniki mają zostać uruchomione w Bremen i Dortmundzie.

W okolicach Berlina, czy w Nadrenii Północnej-Westfalii (land) ciężko znaleźć większe strefy, w których nie ma dostępu do 5G. Zasięgi sieci w Polsce są póki co znacznie gorsze. Chociaż T-Mobile oferuje w naszym kraju dostęp do 5G w większych miastach, to poza nimi niestety już nie. Wystarczy porównać ze sobą obecne mapy zasięgu. W dodatku, ceny abonamentu na internet mobilny są porównywalne.

Według podawanych przez T-Mobile informacji, 5G w Polsce ma nie tylko gorsze zasięgi, niż w Niemczech, ale również przekłada się to na słabszy transfer. Jak czytamy w regulaminie przy braku ruchu internetowego innychużytkowników, wynosi 130Mb/s dla pobierania i 50Mb/s dla wysyłania. Różnice są spore, a większe prędkości może rozwijać nawet LTE+. Jednakże w Polsce, operatorzy sieci komórkowych nie są w posiadaniu nawet 1000 nadajników. Przykładowo T-Mobile posiada ich 819, Orange 840, Play 987 a Plus 137 (stan na 25 czerwca według UKE).