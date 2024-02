@Sirck Test dysku Corsair MP600 Elite PCIe 4.0 Test dysku Corsair MP600 Elite PCIe 4.0

02.02.2024 09:44, aktualizacja: 04.02.2024 07:09

Corsair dodał kolejny dysk do serii MP600 w postaci modelu Elite, który wyposażono w unikalny kontroler oraz inne pamięci flash niż dotychczas spotykane w nośnikach amerykańskiego producenta. Na papierze wyciska on maksimum możliwości ze standardu PCIe 4.0, oferując do 7000 MB/s odczytu i 6500 MB/s zapisu sekwencyjnego, a także 1,2 miliona losowych operacji odczytu/zapisu na sekundę (IOPS). MP600 Elite zaprojektowano tak, aby idealnie pasował także do konsoli PlayStation 5. W skrócie, jest szybki i nie wygląda źle.

Prezentacja Corsair MP600 Elite

Model CSSD-F2000GBMP600EHS, który trafił do testów kosztuje niemałą sumę pieniędzy (210 Euro) i podobnie jak inne wersje MP600 Elite został objęty 5 letnią gwarancją producenta. Dysk nabywamy w typowym dla tego producenta czarno-żółtym opakowaniu z nadrukiem jego podobizny. Do wyboru mamy opcję z lub bez radiatora o pojemności 1TB albo 2TB.

Papierowa wytłoczka - ekologicznie.

MP600 Elite bazuje na kluczu 2280, a tym samym pasuje do każdej płyty głównej. Prócz aluminiowego radiatora o niskim profilu nośnik nie różni się niczym specjalnym od innych dysków Corsair. Na rewersie dysku zobaczymy w większości gołe PCB i małą etykietę. Wysokość dysku z radiatorem wynosi 9 mm.

Specyfikacja dysku MP600 Elite

Dysk wykorzystuje zupełnie nowy, 4 kanałowy kontroler Phison PS5027-E27T, który wykonano w procesie 12 nm TSMC i zgodny jest z protokołem NVMe 2.0. Jest to kontroler zorientowany na budżetowy segment rynku ze względu na brak pamięci podręcznej (DRAM-less), którą zastępuje rozwiązanie HMB (Host Memory Buffer).

W teorii Phison PS5027-E27T potrafi osiągać przepustowość do 7400 MB/s sekwencyjnego odczytu i 6700 MB/s sekwencyjnego zapisu. W tym konkretnym przypadku praca wykonywana jest na pamięciach 3D TLC NAND, które (ponoć) dostarczyła firma Kioxia.

Wytrzymałość MP600 Elite 2TB, określona wskaźnikiem TBW, nie robi dużego wrażenia, ponieważ wynosi tylko 1200 TB. Dysk o mniejszej pojemności wartość TBW ma dodatkowo obcięto o połowę. Dysk oczywiście wspiera wszystkie funkcje związane z ochroną danych dla kontrolera Phison PS5027-E27T, w tym sprzętowe szyfrowanie AES 256 bit i TCG Opal.

Oprogramowanie SSD Toolbox

Do obsługi dysku służy aplikacja SSD Toolbox acz nie jest ona wymagana. Jak już powtarzałem w innych testach dysków Corsair, narzędzie to koniecznie potrzebuje aktualizacji UI. Swoim archaicznym wyglądem przypomina wczesne lata dwutysięczne. Wydaje się jednak, że raczej stosownej aktualizacji się nie doczekamy.

Mimo tego Toolbox poprawnie rozpoznał MP600 Elite. Program umożliwia monitorowanie zdrowia SSD, aktualizowanie firmware’u, ręczne uruchamianie TRIM lub bezpieczne usuwanie danych z nośnika. W praktyce aplikacja Corsair jedynie nadpisuje dane, zamiast rzeczywiście przeprowadzać bezpieczne usuwanie. Program oferuje także możliwość szybkiego klonowania dysku.

Platforma testowa

Procesor: Core i7-13700K

Chłodzenie: Hyper 622 Halo



Płyta główna: NZXT N7 Z690



Pamięć RAM: G.Skill 32GB 3600 MHz



Karta graficzna: KFA2 RTX 2060 Super



Dysk: Corsair MP600 Core XT



Zasilacz: NZXT C1000 Gold



Obudowa: NZXT H7 Flow



System: Windows 10



Test dysku MP600 Elite

Tradycyjnie na początek CrystalDiskMark. Odczyt i zapis sekwencyjny pokrywa się z tym, co reklamuje producent.

Kolejne testy wykonałem w PCMark 10 Full System Drive oraz 3DMark Storage. Oba polegają na kompleksowym „zmęczeniu” dysku w typowym scenariuszu użytkowym: kopiowanie, instalowanie, operowanie na archiwach itd.

W 3DMark MP600 Elite osiąga 3403 pkt. Dla porównania Dahua C970 Pro 1TB pochwali się wynikiem 3041 pkt, Corsair MP600 Core XT o pojemności 2TB uzyskał 2454 pkt. Corsair MP600GS natomiast 2745 pkt a Crucial P5 Plus 1TB wykręcił 3187 punktów.

W PCMark 10 dysk MP600 Elite uzyskał 3278 pkt. Ponownie C970 Pro osiągnął 2919 pkt, MP600 Core XT 2664 pk, a MP600 GS 2497 pkt. Następnie Kioxia Exceria Pro 2 TB 2550 pkt, Patriot P400 1 TB 2800 pkt. Nowy Corsair ląduje na tym samym poziomie, co Crucial P5 Plus 1TB z wynikiem 3300 pkt.

Kopiowanie obszernego katalogu 100GB, wypełnionego plikami o różnej wielkości, daje nam transfer rzędu 1100 MB/s. Ze względu na swoją specyfikę DRAM-less testowana jednostka może zwalniać podczas długotrwałych procesów kopiowania. Jednocześnie po zapełnieniu 80% powierzchni dysku ten zwalania, ale nie są to katastrofalne spowolnienia transferu, jak często bywa w przypadku tanich dysków DRAM-less.

Temperatury dysków Dahua

MP600 Elite 2TB w spoczynku spokój osiąga średnio 41°C. W trakcie typowego użytkowania nie przekraczał 52°C a skrajnych scenariuszach miał nie więcej niż 61°C. Ogółem nie grzeje się on znacząco podczas długiego kopiowania dużych ilości plików. W żadnym scenariuszu nie zbliżyłem się do granicy występowania throttlingu. Słowem dołączony w zestawie radiator daje radę.

Podsumowanie

MP600 Elite 2TB, według strony producenta, kosztuje około 840 zł. Wersja o pojemności 1000 GB to wydatek 470 zł. Słowem tanio nie jest. Debiutując na rynku Elite ma już dość sporą konkurencję w segmencie PCIe 4.0.

Chociaż każdy dysk 4.0 będzie działać z PS5, Sony podkreśla, że tylko dyski potrafiące dostarczyć minimum 5 500 MB/s przepustowości sekwencyjnego odczytu, są optymalne dla konsoli. PS5 nie obsługuje funkcji bufora pamięci (HMB), ale dyski bez pamięci DRAM nadal działają właściwie. Generalnie MP600 Elite będzie słusznym wyborem dla PlayStation 5, ponieważ sprzęt Japończyków widzi dysk Corsaira, jako oferującego prędkość 6500 MB/s.

Jeśli idzie o świat PC testowany MP600 Elite 2TB sprawuje się bardzo dobrze, jak na konstrukcję DRAM-less. Co prawda nie wnosi on jakieś specjalnej rewolucji na rynku, dlatego głównym orężem Corsaira powinna być cena. A na tym polu konkurencji nie brakuje. Czy dysk Elite przypadnie do gustów konsumentów – czas pokaże.