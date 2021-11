W swojej ojczyźnie Kayo Satoh jest gwiazdą pierwszej wielkości będącą powszechnie znaną modelką, aktorką i osobowością telewizyjną. Japonka jednak międzynarodową sławę zyskała dzięki świetnym wynikom w elitarnych streetfighterowych zawodach, których gry uchodzą za jedne z najbardziej widowiskowych bijatyk e-sportowych.



Zatem mamy do czynienia z postacią wielowymiarową, która swoją "innością" od lat wzbudza spore kontrowersje, budząc przy tym podziw kunsztem gry. Najwyższa pora poznać bliżej jej nieszablonowy życiorys.



Kayo Satoh, urodziła się jako dziecko płci męskiej 26 grudniu 1988 roku w Meitō - jednej z 16 dzielnic Nagoi, będącej stolicą prefektury Aichi. Jednak już w wieku kilku lat zaczęła odczuwać zaburzenia tożsamości płciowej, a to doprowadziło do tego, iż za młodu otrzymywała zastrzyki z żeńskich hormonów.



Po ukończeniu studiów Kayo opuściła rodzinny dom i zaczęła zarabiać na swoje życie. Tak więc najpierw dorabiała na pół etatu w sklepie spożywczym, a później pracowała w butiku z markową odzieżą damską. W 2008 roku została zaś fotomodelką nagojskiego magazynu mody Tokai Spy Girl, a także zaczęła brać udział w pokazach mody znanych japońskich projektantów.



Kayo jako chłopiec... i piękna kobieta

Stanie się mistrzynią growych bijatyk

Kiedy Satoh dorastała w latach 90-tych, to już wtedy gry walki zyskiwały na popularności. Jednak jako dziecko nie interesowała się tym gatunkiem, pomimo że bardzo dobrze radziła sobie z najróżniejszymi grami komputerowymi i konsolowymi.



Stan ten zmieniło wydanie w 2008 roku gry Street Fighter IV, która pochłonęła Kayo bez reszty i rozbudziła fascynację jedną z najpopularniejszych serii bijatyk. Warto dodać, że jest ona dziełem japońskiej firmy Capcom i już pierwszy jej tytuł wydany 34 lata temu zyskał wielkie uznanie.



Każda kolejna gra z serii Street Fighter cieszy się natomiast jeszcze większym zainteresowaniem na całym świecie. Jednakże to osoby urodzone w Japonii najlepiej radzą sobie w międzynarodowych zawodach streetfighterowych i w swoim kraju cieszą sławą podobną do gwiazd muzyki pop.



Kayo Satoh w szybkim tempie zaczęła robić kolosalne postępy w grze w Street Fightera, jak i innych growych bijatykach, co wynikało z tego, iż trenowała je coraz więcej. Uczyła się przy tym od najlepszych i zaczęła brać udział w turniejach w Japonii oraz Stanach Zjednoczonych i Europie.



To poczucie wspólnoty międzynarodowej okazało się bardzo ważne dla Satoh, a dzięki ustawicznemu progresowi w grze w 2011 roku zadebiutowała w największym turnieju bijatyk na świecie - Evo. Kayo Police - bo tak brzmi jej growy pseudonim - zaprezentowała się na nim znakomicie. A jej pojedynek ze słynnym Eliverem "Killerem Kai" uchodzi za jedną z najlepszych partii esportowych w historii SF4.



summa summarum

Satoh już od 10 lat nie ma sobie równych w tej brutalnej serii gier, w której okładanie przeciwników trzeba opanować do perfekcji. Zresztą nigdy nie miała z tym żadnego problemu, a dzięki efektownemu stylowi grania zyskała wielomilionowy fanklub.



Co ciekawe Kayo Satoh w latach 2010-2016 grała też w wielu japońskich filmach kinowych i telewizyjnych. Jako aktorka najbardziej znana jest z filmów "Sister Game", "Phone Call to the Bar 2" i "Torihada".



Warto jednak zaznaczyć, że Kayo przed staniem się sławną doświadczyła wiele upokorzeń ze względu na swój transseksualizm. Hart ducha i duża ambicja, aczkolwiek pomogły jej przezwyciężyć ten brak akceptacji wśród wielu postronnych osób.



Satoh dzięki temu dzisiaj jest silną osobą i najsłynniejszą transpłciową kobietą i to nie tylko w środowisku gamingu, ale również szeroko pojętej branży IT. Warto jednak oceniać ją głównie przez pryzmat wielkich streetfighterskich umiejętności, które ustawicznie powiększa.