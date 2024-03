@lordjahu Dotrzeć, zinfiltrować, trafić. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 [Recenzja] Dotrzeć, zinfiltrować, trafić. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 [Recenzja]

08.03.2024 21:57, aktualizacja: 09.03.2024 09:03

Nigdy nie byłem wielkim fanem gier snajperskich. Swoje pierwsze kroki doświadczyłem w grze Project IGI, gdzie od podstaw, starałem się samodzielnie zinfiltrować bazę przeciwnika i wyeliminować zagrożenie. Jakoś nie miałem cierpliwości do elementów skradankowych, taktycznych, a cierpiałem wielce, gdy musiałem w jakimś miejscu przesiedzieć, by ominął mnie jakiś patrol. Moje podejście uległo jednak zmianie gdy udało mi się zagrać w tytułowy Sniper: Ghost Warrior Contracts 2. Produkcja, która miała co prawda premierę w połowie 2021 roku, wciąż cieszy się dużą popularnością, dzięki świetnemu odwzorowaniu strzelania i szerokiemu podejściu do rozgrywki.

Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 to produkcja polskiego studia CI Games. Rozgrywka przenosi nas z zimnej Syberii na tereny Libanu i Syrii, w których dokonujemy infiltracji obozowisk przeciwników, po cichu likwidujemy pojedyncze patrole i docieramy do punktów zbornych, w których to dokonujemy taktycznej eliminacji z bardzo dużych odległości. Gra pozwala nam na dowolne wręcz podejście do rozgrywki. Możemy więc skupić się na otwartej walce, z flankującymi nas przeciwnikami, lub wykorzystać w najlepszy sposób dostępne wyposażenie i po cichu rozegrać naszą misję. Wyborów rozgrywki jest sporo i uważam, że każdy z nas znajdzie dla siebie coś dobrego.

Fabularnie wcielamy się w Kruka, doświadczonego snajpera, który dorabia jako najemnik dla tajemniczej organizacji, chcącej za wszelką cenę zaprowadzić porządek w Libanie i Syrii. Podobnie jak miało to miejsce w grach z serii Hitman, za wykonywane zlecenia otrzymujemy fundusze i unowocześniamy swój sprzęt. Nowością są także punkty doświadczenia, które rozlokujemy między kilka dostępnych drzewek umiejętności. Mimo iż fabuła jest schematyczna i prosta do przewidzenia, pełni funkcję motywacyjną dla graczy.

Choć głównymi celami są tutaj eliminacje, zdarzać się może, że dostępne będą opcjonalne zadania poboczne. Niszczenie infrastruktury wroga, eskorta więźniów czy sabotowanie wrogich działań. Wykonywanie takich celów da nam pewien zastrzyk gotówki oraz obdaruje bezcennymi punktami doświadczenia. Im trudniejsze będzie wyzwanie, tym większą nagrodę otrzymamy. A od samego początku zabawy warto imać się każdej roboty, by nasza postać stała się realnym zagrożeniem na nowoczesnym polu walki.

Do dyspozycji gracza oddano cztery drzewka umiejętności. Każde z nich skupia się na odmiennych aktywnościach, takich jak walka w zwarciu, skradanie, wykorzystanie gadżetów oraz wsparcie taktyczne. Wybór odblokowanych umiejętnościach, określi schemat ulubionego podejścia do naszej rozgrywki, znacząco ułatwiając nam zabawę. Możemy więc skupić się na dotychczasowym stylu zabawy lub ostro poeksperymentować. Do naszej dyspozycji oddano wiele przydatnych akcesoriów. Poza prostym wyposażeniem, w postaci apteczek i granatów, nasza postać będzie w stanie korzystać również z wabików, drona zwiadowczego czy min‑pułapek.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 to solidna produkcja, która wciąż cieszy się popularnością wśród amatorów strzelanek, oraz bardziej zaprawionych w bojach wojowników. Najważniejszymi i najlepiej wykonanymi aspektami jest model strzelania, odwzorowanie dostępnych broni i modyfikatorów do nich, projekt map, a także oprawa audio-wizualna, która stoi na bardzo wysokim poziomie. Chyba najbardziej satysfakcjonującym elementem jest sławna kamera śmierci, która podąża za pociskiem od wystrzału z lufy, aż po rozbryzgujące się ciało naszego celu.

* - klucz recenzencki na potrzeby wpisu otrzymałem ze sklepu GOG.com. Dzięki za wsparcie!