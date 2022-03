Patrz.pl — znany polski serwis „zawiesił działanie” materiałów video Strona główna › @AnTar › Patrz.pl — znany polski serwis „zawiesił działanie” materiałów video 29.03.2022 10:14

Aby się o tym dowiedzieć, wystarczy wejść na stronę główną serwisu, gdzie wydawca Patrz.pl podaje, iż:

W związku z pismem Przewodniczącego KRRiT dotyczącego „zgłoszenia o wpis do wykazu prowadzonego w systemie teleinformatycznym zapewniającym bezpieczeństwo danych osobowych w nim przetwarzanych zgodnie z zasadą integralności i poufności”, wynikającego z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. zobowiązującej organy regulacyjne do spraw mediów państw członkowskich do rejestrowania dostawców platform udostępniania wideo, zawieszamy działanie materiałów video w serwisie.

Lata 2005-2021

Sprawa jest o tyle poważna, że Patrz.pl przed długie lata był jednym z najpopularniejszych YouTube'podobnych serwisów w Polsce. Zresztą jest równolatkiem kalifornijskiego giganta, choć młodszym od niego o 10 miesięcy. YouTube został bowiem założony 14 lutego 2005, a Patrz.pl powstał pod koniec tegoż roku. Serwis szybko okazał się u nas hitem, ponieważ jako jeden z pierwszych umożliwił krajowym internautom możliwość przeglądania i dzielenia się najróżniejszymi dobrami kulturowymi.

Jak łatwo się domyślić należały/-ą do nich najróżniejsze filmy, zdjęcia, empetrójki czy animacje flash — zarówno te legalne, jak i nielegalne. Tym samym rodzimy Patrz.pl został jednym ze światowych pionierów udostępniania plików audio i video, które później można było później oceniać, komentować i przy okazji pobrać... piracąc.

W Polsce naówczas było to bardzo na topie i 15 lat temu na serwisie Patrz.pl zorganizowano konkurs na „plik video roku”, w którym „internauci wybierali najciekawsze materiały wideo w pięciu kategoriach”. W tym czasie prowadząca serwis Grupa Pino, uruchomiła również jego litewską wersję pod nazwą vaizdelis.lt, i jak pokazywały statystyki — był to bardzo dobry pomysł. Kolejne lata były czasem ustawicznego progresu, a w lipcu 2010 roku Patrz.pl „ruszył w odświeżonej wersji”, która umożliwiała użytkownikom współdzielenie i wymianę multimediów na zmienionej stronie głównej. Serwis został wtedy mocno zintegrowany z Facebookiem, no i czerpał odpowiednie zyski z reklam. To zaś bardzo zadowalało włodarzy Grupy Pino.

Patrz.pl, przechodził wtedy najlepszy okres w swojej działalności, zyskując blisko milionową rzeszę użytkowników. Jego silną pozycję potwierdza znalezienie się na top liście Gadżetomanii w artykule pt. „Nie tylko YouTube? Najlepsze alternatywne serwisy wideo”. Miało to miejsce 21 maja 2011 roku i przez następne ponad 10 lat sytuacja ta się nie zmieniała. O czym najlepiej świadczy wywiad pt. „Tak się robi e-biznes, czyli Patrz.pl i Pino.pl”. Ukazał się on 17 stycznia 2011 na portalu MamBiznes.pl, a 6 lat temu miał tam swoją ostatnią aktualizację - czyli stosunkowo nie dawno.

Było miło, ale się skończyło

Rok 2022 okazał się jednak końcem dobrej prosperity Parz.pl i 3 lutego ukazał się ostatni materiał wideo na jego fanpage'u. Od tego czasu na serwisie można uświadczyć tylko nieautoryzowane artykuły oraz trochę popowo discowych empetrójek i lajtowych zdjęć. Tak więc - Patrz.pl kilka tygodni temu, stracił swój główny oręż, którym były materiały video, a należały do nich najrozmaitsze filmy fabularne, vlogi, trailery, teledyski, skróty gier itp.

Niejednoznaczna puenta

Nasuwa się zatem pytanie, dlaczego z serwisu Patrz.pl zniknęły materiały wideo? Najprawdopodobniej poszło tu o nieodpowiednie treści - zarówno pod względem politycznym, jak i cenzuralnym. Odnosi się do tego zresztą artykuł na Forsal.pl pt. „Platformy trochę jak telewizja. Portale z filmami będą musiały się zarejestrować”. Ale mogły na to zaważyć też nielegalne treści, które niejednokrotnie umieszczano na Patrz.pl w dziale „darmowe filmy, muzyka, zdjęcia i gry - patrz.pl”. Są to jednak tylko przypuszczenia i domniemania, ponieważ na serwisie nie odniesiono się oficjalnie do tej sprawy. A Wy co tym sądzicie?