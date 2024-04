@CarlitoNeo Audi Q7 2024. Zmiany w systemach: info-rozrywki i wsparcia kierowcy Audi Q7 2024. Zmiany w systemach: info-rozrywki i wsparcia kierowcy

05.04.2024 22:57, aktualizacja: 08.04.2024 07:08 Udostępnij

Audi Q7 obecnej generacji jest na rynku od 2015 roku i właśnie przeszło drugi lifting. Zapewne zostanie na rynku przez kolejnych kilka lat, więc producent oprócz kosmetycznych zmian wizualnych na zewnątrz i we wnętrzu, dokonał również kilku znaczących zmian w szeroko pojętej elektronice pojazdu. Co się zmieniło?

Audi Q7 zostało zaprojektowane, aby na nowo zdefiniować pojęcie luksusu i komfortu, wprowadzając do segmentu odrobinę ekstrawagancji. Jego pierwsza generacja przekroczyła oczekiwania, zyskując uznanie nawet wśród największych krytyków marki i zapoczątkowując modę na duże, nieco niezgrabne SUV‑y. Druga generacja utrzymała znane atrybuty, takie jak przestronne wnętrze, bogate wyposażenie i mocne silniki, ale wprowadziła nową estetykę, która zyskała aprobatę klientów. W porównaniu do swojego poprzednika, który mógł sprawiać wrażenie nieco topornego ze względu na swoje ogromne wymiary i zaokrąglone kształty, obecna wersja, po serii modyfikacji, prezentuje się bardziej elegancko dzięki ostrym liniom i dynamicznym przetłoczeniom. Model ten, zwłaszcza w wersji S line z imponującymi felgami, zachwyca swoją atrakcyjnością i sportową elegancją, jednocześnie zachowując majestatyczną sylwetkę. Zmiany stylistyczne i aktualizacje w ofercie oraz wyposażeniu podkreślają ewolucję modelu Audi Q7.

Subtelne zmiany wizualne i zaktualizowane systemy

Audi Q7, z elegancką, wydłużoną sylwetką, może kojarzyć się z przestronnym kombi. Jego pneumatyczne zawieszenie i zdolność do znacznego obniżania prześwitu przy prędkościach autostradowych sprawiają, że czasami przypomina Audi A6 Allroad. Jest to wybór idealny dla osób poszukujących przestrzeni i komfortu w luksusowym, rodzinnym aucie, które niekoniecznie musi być wysokim SUV‑em. Audi Q7 robi wrażenie swoimi gabarytami, ale to nie tylko efekt wizualny – z opcjonalnym trzecim rzędem siedzeń i obszernym bagażnikiem, zapewnia dużo miejsca nawet przy maksymalnej liczbie pasażerów. Dzięki szerokiej gamie wersji i konfiguracji, każdy może dostosować pojazd do swoich potrzeb. Co więcej, odświeżony model przynosi szereg zmian, które podnoszą jego atrakcyjność i funkcjonalność.

Stylizowana osłona chłodnicy Audi Singleframe, o ośmiokątnym kształcie, została wzbogacona o pionowe listwy z chromowanym wykończeniem. W standardowej wersji mają one formę łzy, podczas gdy w wersji S line i w modelu SQ7 przyjmują kształt litery L. To jednak nie wszystko: nowe połączenie konturów grilla z wyżej umieszczonymi reflektorami nadaje przedniej części pojazdu odświeżony wygląd. Dodatkowo, nowe, wyraziste wloty powietrza, otoczone lakierowaną ramką, harmonijnie współgrają z muskularną budową auta. Osłona Singleframe jest teraz dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych. Dla tych, którzy preferują ciemniejsze akcenty, dostępne są pakiety optyczne Czerń i Czerń Plus, które dodają stylowe detale wokół osłony chłodnicy, bocznych okien oraz na zderzakach. Nowoczesne reflektory HD Matrix LED z laserowymi światłami dodatkowymi oraz cyfrowe światła do jazdy dziennej, umiejscowione na górnej krawędzi, podnoszą estetykę pojazdu. Połączenie to z cyfrowymi lampami OLED z tyłu, które po raz pierwszy są dostępne w Q7 i oferują możliwość zmiany sygnatury świetlnej, jeszcze bardziej podkreśla luksusowy charakter modelu. A co zmieniło się we wnętrzu?

System multimedialny w Audi Q7 jest intuicyjny i oferuje bogatą funkcjonalność. W najnowszej aktualizacji, Audi rozszerzyło ofertę aplikacji, umożliwiając po raz pierwszy korzystanie z popularnych usług zewnętrznych, takich jak Spotify czy Amazon Music. Ciągłe aktualizacje oprogramowania i rosnące portfolio aplikacji pozwalają na coraz większą personalizację systemu infotainment – modułowego zestawu narzędzi informacyjno-rozrywkowych trzeciej generacji (MIB 3), którego możliwości rozszerza dedykowany sklep z aplikacjami. Choć nie jest to system oparty na Google, dla użytkowników preferujących natywne rozwiązania Audi zamiast Android Auto czy Apple CarPlay, opcja instalacji aplikacji zewnętrznych jest znaczącym udogodnieniem. Co prawda dla niektórych np. zaawansowane rozwiązania systemowe w Mercedesie są ciekawszym rozwiązaniem, ale minimalizm i prostota w Audi mają wielu zwolenników.

Aktualizacje objęły również systemy wspomagania kierowcy. Zmodernizowano wyświetlacz otoczenia, a wirtualny kokpit Audi – virtual cockpit – teraz wyświetla ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu, informacje o innych uczestnikach drogi, w tym ciężarówki, samochody osobowe i motocykle, ostrzega o odległości, pokazuje działanie asystenta skrzyżowań oraz może dostarczać informacje o sygnalizacji świetlnej online, wszystko to w jakości Full HD. Funkcjonowanie systemu szczegółowo omówię, gdy będę miał okazję przetestować to auto w dłuższym teście.

Warto jeszcze wspomnieć o tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Jedną z poważniejszych zmian technicznych jest elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne z bezstopniowo regulowanym, adaptacyjnym tłumieniem. Poprawione zawieszenie Audi Q7 oferuje możliwość dostosowania prześwitu w zakresie aż do 90 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do preferencji kierowcy i panujących warunków drogowych. System ten automatycznie zarządza wysokością nadwozia, obniżając pojazd o 30 mm podczas jazdy autostradowej w zależności od prędkości, oraz o 15 mm w trybie sportowym. W trybie off‑road, funkcja „Podnieś” w systemie Audi drive select pozwala zwiększyć prześwit o 60 mm. Opcjonalna tylna oś skrętna, standardowa w modelu SQ7 TFSI, poprawia manewrowość i komfort jazdy – przy niskich prędkościach tylne koła obracają się do 5 stopni w kierunku przeciwnym do przednich, zmniejszając średnicę zawracania o 1 metr. Przy wyższych prędkościach koła te skręcają w tę samą stronę, co przednie, co zwiększa stabilność i komfort podróżowania. Pakiet dynamicznej jazdy Advanced, dostępny dla wersji V6 TFSI i TDI, obejmuje elektromechaniczną aktywną stabilizację przechyłów oraz tylną oś skrętną, co dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa i dynamiki jazdy.

Ile trzeba zapłacić za aktualne Audi Q7?

Ceny startowe dla odświeżonego modelu Audi Q7 prezentują się następująco: wersja 45 TDI rozpoczyna się od 344 000 zł, za model 50 TDI należy zapłacić 362 800 zł, a wariant 55 TFSI wyceniony jest na 376 200 zł. Najbardziej ekskluzywna odmiana, SQ7 TFSI, osiąga cenę 397 400 zł. W przypadku Audi, jak i innych marek premium, decydujące znaczenie ma wybór dodatkowego wyposażenia, które może znacząco zwiększyć koszt zakupu. Przykładowo, personalizacja wersji SQ7 o dodatkowe opcje może podnieść cenę o ponad 150 000 zł. Ekstremalne konfiguracje, z niemal wszystkimi możliwymi dodatkami, mogą skutkować ostateczną ceną przekraczającą 900 000 zł. Choć wyposażenie dodatkowe jest obszerne i różnorodne, nie wszystkie elementy mogą być niezbędne, ale istnieją takie, które zasługują na szczególną uwagę.