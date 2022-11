Październik w kanale Windows Insider - małe podsumowanie @AntyHaker Październik w kanale Windows Insider - małe podsumowanie 30.10.2022 01:13

Październik jest dość szalonym miesiącem – bardzo krótkie dni oraz próba ich wydłużenia poprzez zmianę czasu, nieprzyjemnie chłodna aura i częste deszcze, zbliżający się okres świąteczny (jeszcze nie było Wszystkich Świętych / Halloween, a już w sklepach znajdziemy ozdoby bożonarodzeniowe) czy okolicznościowe wydarzenia w grach (istotna rzecz, o ile jesteście graczami). To wszystko sprawia, że czasu wolnego jest jak na lekarstwo, a pokus do wydania pieniędzy więcej niż kiedykolwiek.

Smutna sprawa, ale nie ma co się załamywać – jako niezobowiązującą odskocznię ofiarowuję Wam poniższy wpis, będący streszczeniem zmian wprowadzonych z odsłonami 25217, 25227 oraz 25231.





Wsparcie widżetów zewnętrznych deweloperów

Największy mankament obecnego rozwiązania to niewątpliwie bardzo uboga biblioteka obsługiwanych „skrótów” – nie wiem, czy w regionie US mają więcej, ale mi wyświetla się ich 11. Co gorsza, większość z nich jest w moich oczach zwyczajnie bezużyteczna i jak widzicie, przypiąłem wyłącznie dwa – pogodynkę oraz wskaźnik natężenia ruchu w okolicy.

Mam wielką nadzieję, że wprowadzenie drugiej wersji poglądowej WinAppSDK 1.2 zmieni ten nieciekawy stan rzeczy. Dzięki niej deweloperzy mogą tworzyć widżety dla swoich opakowanych aplikacji Win32 i testować je lokalnie. Po więcej odsyłam na strony Widget Design Docs i Widget Dev Docs.

Trwają również prace nad znalezieniem optymalnego miejsca dla wszystkich kontrolek, tj. „mój kanał informacyjny”, „wideo”, „lokalne” oraz ustawienia.

Udoskonalenie zarządzania uaktualnieniami

Przede wszystkim należy nadmienić, że ostateczny termin instalacji aktualizacji nareszcie będzie wyliczany na podstawie daty wyszukania aktualizacji na danym urządzeniu, a nie jej wypuszczenia przez Microsoft.

Do tego dotychczasową zasadę grupy rozdzielono na dwie, odpowiadające za kontrolę automatycznych instalacji „łatek z poprawkami” i „paczek wnoszących nowe funkcje”. Zmieniono przy tym domyślne wartości dla „Update/ConfigureDeadlineForFeatureUpdates” z 7 na 2 oraz „Update/ConfigureDeadlineGracePeriodForFeatureUpdate” z 2 na 7.

Nie warte większego komentarza

Podpowiadanie słów dla języka chińskiego uproszczonego otrzymało dostęp usługi Bing – dzięki temu ma być znacznie trafniejsze. Co ważne, choć lokalne i chmurowe sugestie mieszają się ze sobą, to te drugie są odpowiednim symbolem oznaczone;

Przy próbie zmiany stylu partycji użytkownik zostanie poinformowany o możliwości utraty danych;

Nowa klawiatura dla języka tamilskiego, wsparcie okienek służących do wpisywania hasła przez historię schowka i pasek zadań zoptymalizowany pod kątem tabletów stały się dostępne dla wszystkich Insiderów;

Ustawienia głosowego wprowadzania tekstu, automatycznej interpunkcji i słowa ręcznie dodane do słownika są teraz synchronizowane między urządzeniami poprzez konto Microsoft, a z czasem pojawi się obsługa Azure Active Directory;

W szczegółowym podsumowaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet pojawiła się wzmianka o wykorzystywanej bramce;

Niektórzy Insiderzy ujrzą na ikonie swojego profilu w menu start emblemat informujący o konieczności podjęcia jakichś działań, choć nie sprecyzowano czego one mogą dotyczyć.

Ciekawostki, niekoniecznie związane z Windows 11