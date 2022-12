Listopad w programie Windows Insider - szybki skrót @AntyHaker Listopad w programie Windows Insider - szybki skrót 27.11.2022 00:37

Osoby śledzące testowe kompilacje Windows raczej nie muszę przekonywać do stwierdzenia, że w większości z nich Microsoft skupia się na wnętrzu tegoż systemu, a aspekt wizualno-funkcjonalny jest nieco dalej w hierarchii. Wbrew pozorom nie jest to do końca zła taktyka, gdyż pod wieloma względami jest ono solą w oku tak użytkowników, jak i twórcy – każdy z Was najpewniej zna przynajmniej jeden powód takiego stanu rzeczy, także ja sobie daruję ich wypisywanie.

Tym większym dla mnie zaskoczeniem był fakt, że w listopadzie zadebiutowało naprawdę sporo widocznych gołym okiem zmian i to pomimo tego, że udostępniono raptem dwa (25236 oraz 25247) testowe wydania. Niestety, pojawiła się i spora łyżka dziegciu w postaci „sugestii” mogących się wyświetlić w menu start, choć i systemowa wyszukiwarka może nam „przypomnieć” o swoim istnieniu.



W żołnierskim skrócie