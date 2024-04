@lordjahu Miniaturowy i wytrzymały dysk. ADATA SD620 External SSD [Recenzja] Miniaturowy i wytrzymały dysk. ADATA SD620 External SSD [Recenzja]

Pod koniec zeszłego roku w portfolio marki ADATA pojawił się nowy dysk zewnętrzny SSD. Mimo iż ADATA SD620 nie jest demonem prędkości, to może pochwalić się miniaturową budową oraz bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości. Producent poza zastosowaniem wzmocnionej i odpornej na wstrząsy obudowy, poszerzył kompatybilność nie tylko o komputery osobiste z systemem Windows, ale i MacOS oraz Android, a także umożliwił wykorzystanie dysku jako rozszerzenia pamięci w konsoli Sony PS5, a także Xbox Series S/X.

Skromnie i plastikowo

Urządzenie otrzymujemy w minimalistycznym kartoniku opisanym najważniejszymi funkcjami oraz podstawową specyfikacją. Na brzegu opakowania znajdziemy oznaczenia dot. funkcjonalności i kompatybilności. Dysk został zabezpieczony w transporcie za pomocą plastikowej obejmy, na której spoczywa. W skład zestawu wchodzi także kabel zasilająco przesyłowy USB, obsługujący interfejs USB 3.2 Gen2. Nie zabrakło instrukcji obsługi w wielu językach, również po polsku.

Pod względem wykonania, mamy do czynienia z utwardzoną, ale plastikową konstrukcją. Ze względu na zastosowany materiał budulcowy, dysk SSD może pochwalić się bardzo małą wagą, oscylującą w granicach ~54,9 g. Konstrukcja składa się z dwóch plastikowych elementów, bardzo dobrze ze sobą spasowanych i najprawdopodobniej na stałe zaplombowanych. Próbowałem dostać się do środka dysku, ale mogłoby to skutkować uszkodzeniem jego zewnętrznej powłoki, a że jest to sprzęt testowy ... wolałem nie ryzykować. Pikanterii designu dodaje fakt zastosowania plastikowej imitacji śrub na każdej z czterech krawędzi dysku. Pełnią one funkcję estetyczną i dodają dyskowi futurystycznego wyglądu.

Dysk dostępny jest w trzech wariantach pojemnościowych - 512 GB, 1000 GB oraz 2000 GB. Producent umożliwia również zakup dysku w trzech wersjach kolorystycznych - czarnej, czerwonej oraz niebieskiej. Jak można zauważyć na powyższych zdjęciach, kolor odpowiada za rodzaj zastosowanej, gumowej maskownicy na dysku, pełniącą również funkcję zabezpieczającą. Poza nowoczesnym i wpadającym w oko wzorkiem zewnętrzne krawędzie otuliny, zabezpieczają dodatkowo dysk przed upadkiem, minimalizując uszkodzenia. Producent - zasłaniając się testami laboratoryjnymi - przyjmuje odporność na wstrząsy i upadki do 1,22 m zgodnie z normą MIL-STD. Patrząc jednak na monolityczność plastikowej obudowy, śmiem wątpić w odporność tego typu, szczególnie przy uderzeniu w beton lub kamienie.

Dysk umożliwia przesył danych za pomocą interfejsu USB 3.2 Gen2, umożliwiając rozpędzenie się do 520 MB/s. Oczywiście i te dane są wartościami laboratoryjnymi, więc powinniśmy przymknąć na nie oko i zaznajomić się z testami w programach diagnostycznych firm trzecich. Dołączony do zestawu kabel, został zabezpieczony gumowym oplotem, który stawia duży opór podczas wyginania. Nieznacznie powoduje to problemy z wygodnym ułożeniem dysku na płaskich powierzchniach. Sam dysk przy porcie USB posiada miniaturową diodę LED w kolorze niebieskim, która informuje o stanie urządzenia podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Pojemności 500 GB

1 TB

2 TB Wersje kolorystyczne czerwony

czarny

niebieski Interfejs USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Odczyt sekwencyjny do 520 MB/s Zapis sekwencyjny do 460 MB/s Temperatury pracy od 5°C do 50°C Napięcie robocze prąd stały 5 V, 900mA Kompatybilność Windows 8+

Mac OS X 10.6+

Linux Kernel 2.6+

Android 8.0+ Wymiary 80 x 80 x 15,2 mm Waga 54.9 g

Testy syntetyczne

Dysk ADATA SSD SD620 testowałem na domowym komputerze o specyfikacji:

Windows 11 Pro 23H2 (22631.3374) / Intel Core i9‑12900K Unlocked / Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4 / Kingston Fury: Renegade 32 GB DDR4 / ASUS GeForce RTX 3070 8GB / Seasonic Focus Plus 650W 80 Plus Gold PC Master Race

Uzyskane w ten sposób wyniki są moim zdaniem w pełni zadowalające, gdyż wykorzystując optymalny interfejs na płycie głównej Gigabyte Z690 AORUS Elite DDR4, udało się uzyskać co prawda nieco mniejsze, ale wciąż dobre wyniki.

Oczywiście, wiele zależy od wielkości plików oraz spójności interfejsów, ale trzeba przyznać, że dysk sobie jakoś radzi. Pod względem wydajności, dysk wykorzystuje maksymalnie około ~85% swoich możliwości, nagrzewając się do maks. 48°C. Dysk używałem również z konsolą Xbox Series S, gdzie posłużył mi jako bank danych na rejestrację klipów z gier, ale i jako rozszerzenie wbudowanej pamięci konsoli.

Niewątpliwie dużym plusem jest brak jakiegokolwiek wymaganego oprogramowania do działania dysku. Możemy więc wybierać spośród wielu rozwiązań innych producentów, dobierając takie, które najlepiej sprosta naszym wymaganiom.

Podsumowanie

Zewnętrzny dysk przenośny ADATA SSD SD620 to bardzo ciekawa konstrukcja o zadziwiająco małej wadze. Urządzenie może się podobać, ale ze względu na dość nieoczywistą budowę, nie brałbym odpornościowych testów laboratoryjnych na serio. Niemniej jednak urządzenie to jest bardzo małe, z łatwością zmieści się w kieszeni spodni, a gumowa wkładka, umożliwi personalizację. Troszkę żałuję, że producent nie połasił się na zastosowanie bardziej nowoczesnego interfejsu USB‑C, gdyż taki kabel stosowany jest już wszędzie, a ten dodany w zestawie, będziemy zmuszeni wszędzie ze sobą nosić.

Pod względem cenowym dysk został nieźle wyceniony. Wersję 500GB zakupimy za około ~199 zł, a 1 TB za około 319 zł. Najmniej opłacalnie wypada wersja pamięci 2 TB, za którą trzeba zapłacić ponad ~600 zł. Tym bardziej że konkurencja nie śpi i oferuje takie pamięci w o wiele atrakcyjniejszych cenach.