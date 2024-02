@lordjahu Miniaturowy lokalizator GPS na każdą kieszeń. notiOne GPS miniPRO [Recenzja] Miniaturowy lokalizator GPS na każdą kieszeń. notiOne GPS miniPRO [Recenzja]

Prawie 4 lata temu miałem okazję testować miniaturowy lokalizator polskiej firmy notiOne GPS (PLUS). Model ten uprawniał do śledzenia urządzenia w wybranym kraju, a dzięki sporej pojemności akumulatorowi, pozwalał na długi czas pracy na jednym ładowaniu. Tym razem udało mi się zdobyć na testy jeszcze bardziej miniaturową wersję lokalizatora GPS producenta, tytułowy notiOne GPS miniPro, który wybija się na tle poprzednika, jeszcze większą miniaturowością oraz szerszym zastosowaniem. W dzisiejszym wpisie chciałbym wam nieco bardziej przybliżyć to jakże ciekawe urządzenie, ale i podać kilka szczegółów dotyczących ograniczeń, z jakimi się ono boryka.

Skromny zestaw powitalny

Urządzenie otrzymujemy w małym, ciemno kolorowym kartoniku, opisanym najważniejszymi funkcjami lokalizatora GPS oraz marketingowymi grafikami. Wewnątrz pudełka, w piankowej wyściółce znajdziemy prostą instrukcję w języku polskim, kabel zasilający UBS‑A na USB‑C oraz głównego bohatera wpisu. Na lokalizatorze GPS miniPro znajdują się dwa podłużne rzepy montażowe, umożliwiające łatwy i szybki montaż do większości urządzeń mobilnych. Za ich pomocą przymocujemy lokalizator do roweru, hulajnogi elektrycznej lub drona. Możemy również odczepić rzepy i skorzystać z tzw. "gołego" urządzenia.

Pod względem budowy urządzenie zostało znacząco odchudzone, co również odbiło się na jego prezentacji. Miniaturowa budowa i wykonanie z tworzywa sztucznego wysokiej jakości o szorstkim wykończeniu, to mokry sen każdego użytkownika, niepotrzebującego kolejnego urządzenia, które będzie się rzucać w oczy. Lokalizator GPS miniPro jest urządzeniem minimalistycznym. Jego wielkość możemy przyrównać do sklepowej zapalniczki lub jednorazowego papierosa elektronicznego. Urządzenie na pierwszy rzut oka nie informuje nas o celu przeznaczenia, więc osoba niebędąca w temacie, niczego się nie domyśli. Dopiero wnikliwa analiza budowy i wyglądu, powinna dać nam jakieś poszlaki (m.in. naklejka z numerem kodowym i nazwą producenta).

Monolityczna, prostokątna konstrukcja z tworzywa sztucznego, posiada dwa stosowne wgłębienia umożliwiające poprowadzenie rzepów montażowych w taki sposób, by te przytwierdzone do urządzenia zewnętrznego, trzymały w ryzach nasz lokalizator. Oczywiście rzepy możemy zdjąć i zastosować mocowanie firm trzecich lub własne. Najważniejszym elementem, o którym powinniśmy pamiętać, jest część kontrolna, skryta pod plastikową zaślepką na jednym z krańców urządzenia. Tu warto się zatrzymać, gdyż producent niestety nie zastosował konstrukcji gumowej jak w poprzedniku, zdając się na plastikowe wykończenie materiałem, takim samym jak użyty w przeciwległej części ścianki urządzenia. Sama zaślepka jest bardzo dobrze wykonana, ale system zaczepów jest osłabiony, przez co nie mamy pewności, czy raz zamocowana zaślepka nie zostanie otwarta bez wiedzy użytkownika. Na testy otrzymałem model nadgryziony już duchem czasu, ale mam również świadomość, że takie elementy należy tworzyć z wyprzedzeniem, gdyż są newralgicznym miejscem konstrukcji. Szkoda, że producent nie zastosował choćby łączenia na magnes.

Pod plastikową plakietką znajduje się przycisk parowania / zapisywania ustawień oraz port USB-C, służący do podładowania wbudowanego ogniwa o pojemności 750 mAh. Za komunikację w lokalizatorze odpowiada system GSM/GPRS klasy 12, umożliwiając szybkie i natychmiastowe raportowanie o lokalizacji urządzenia, nawet z dokładnością do 2,5 m. Urządzenie działa pod kontrolą aplikacji notiOne, dostępnej na mobilne systemy operacyjne Android, iOS oraz HarmonyOS.

Specyfikacja techniczna

Model notiOne GPS miniPRO Wersja rozszerzona PLUS Komunikacja GSM/GPRS klasy 12 Antena GSM wewnętrzna

dwupasmowa

Antena GPS wewnętrzna Nadajnik E-GSM 900 MHz Nadajnik GSM 1880 MHz Ogniwo 750 mAh Zasilanie złącze USB- C Napięcie 5V Prąd ładowania maksymalny 2A Temperatura pracy od -20 do 60 stopni C Kompatybilność systemowa Android

iOS

HarmonyOS Oprogramowanie notiOne app Wymiary 89,1 x 18,6 x 24 mm Waga 35 g

Dedykowane oprogramowanie

Jak wszystkie urządzenia producenta, także i notiOne GPS miniPro działa pod kontrolą dedykowanej aplikacji notiOne. Pozwala ona w łatwy i szybki sposób zarządzać sparowanymi z aplikacją urządzeniami, określać ich wielozadaniowość oraz nadzorować tryby pracy. System parowania aplikacji z urządzeniem jest niezwykle prosty i opisany w pierwszych krokach programu. Wyszukiwanie urządzenia do sparowania, wiąże się ze spisaniem numeru kodowego z naklejki urządzenia i zatwierdzeniem trybu parowania za pomocą wciśnięcia przycisku na obudowie (pod zaślepką). W ten oto sposób przypisujemy urządzenie na stałe do swojego profilu. Dopiero jego wycofanie, da nam możliwość ponownego sparowania np. z innym kontem.

Program umożliwia nam przełączanie się między czterema zakładkami. Pierwsza z nich odpowiada rzecz jasna za lokalizację sparowanych urządzeń. Podgląd dzieli się na listę i mapę. W pierwszej opcji otrzymujemy wybór naszych urządzeń oraz opcję podejrzenia ich lokalizacji na liście i mapie. Możemy sprawdzić godziny logów podawanych przez lokalizator, a także stan urządzenia czy stan naładowania akumulatora.

Nieco bardziej zaawansowane funkcje w systemie konfiguracji lokalizatora GPS, umożliwiają zmianę nazwy urządzenia czy sposobu udostępniania go szerszemu gronu użytkowników. Urządzenie pozwala na skonfigurowanie kraju działania, a także częstotliwości raportowania. Tutaj ustalimy ramy czasowe przy urządzeniu w spoczynku oraz w ruchu. Należy jednak pamiętać, że skrócenie czasu raportowania, będzie miało czynny wpływ na pogorszenie maksymalnego czasu pracy na baterii. Należy dodać to tego możliwości alertu antykradzieżowego, przesyłania danych na temat lokalizacji czy informacji o tym, że urządzenie przekroczyło daną, nakreśloną przez nas strefę.

Pozostałe opcje pozwolą nam na dostęp do sklepu producenta z akcesoriami notiOne, przejrzeć informacje dotyczące aplikacji oraz otrzymać dostęp do opcji zaawansowanych programu.

Zasięg a czas pracy

Lokalizator notiOne GPS miniPro działa na zasadzie wbudowanej karty SIM w urządzenie, za której pomocą lokalizuje sygnał urządzenia w terenie. Siła sygnału zależna więc będzie od miejsca nadawania-odbierania sygnału. Gdy nasz lokalizator będzie się przemieszczał w przestrzeni zamkniętej, np. za pomocą kolei lub komunikacji miejskiej, może dość do zagłuszenia sygnału np. przez interferencję obiektów po drodze. Gdy jednak zatrzymamy się w trasie, jest duża szansa, że urządzenie szybko znajdzie sygnał i poinformuje serwery producenta, gdzie aktualnie znajduje się ich urządzenie, co później zgłaszane jest użytkownikowi w dedykowanej aplikacji.

Podczas testów miałem małe problemy z odpowiednim odczytem lokalizacji w moim mieście. Dopiero podróż do Wrocławia, dała mi pojęcie jak łatwo i szybko można zlokalizować zagubione urządzenie. Sygnał w miastach jest wzmocniony przez dużą ilość anten, co sprowadza się do szybszego i celniejszego raportowania. Gdy takowe urządzenie podepniemy do roweru elektrycznego lub wózka spacerowego, bardzo szybko uda nam się je namierzyć. Gdy ostatnia lokalizacja będzie dostępna do sprawdzenia, możemy przełączyć się na tryb mapy / podglądowy i za pomocą nawigacji, szybko dotrzeć do naszej zguby. Można też przy pomocy lokalizatora szpiegować swoich najbliższych :D

Ogromny wpływ na czas pracy na jednym ładowaniu mają optymalne ustawienia czasów raportowania urządzenia w spoczynku i w ruchu. Gdy ustawimy na krótkie, najniższe wręcz czasy raportowania, może okazać się, że 1‑2 dni pracy lokalizatora, zakończą żywot wbudowanej baterii, co też doprowadzi do jej wyłączenia. W przypadku znormalizowania czasu pracy możemy otrzymać realny czas pracy baterii nawet do kilku i kilkunastu dni. Jednakże, gdy zależeć nam będzie na długim czasie pracy, możemy poratować się raportowaniem co 24 godziny. Dzięki takiej opcji możliwe jest wydłużenie czasu pracy urządzenia nawet do kilku tygodni pracy. Gdy jednak posiadamy zewnętrzne źródło zasilania, możemy zakupić dedykowaną przetwornicę napięcia 12V>24V na 5V/3A USB typ C, dostępną na stronie producenta, by móc cieszyć się i długim czasem pracy i najszybszym raportowaniem.

Takie małe urządzenie stanie się bardzo pomocne w sytuacji, gdy istnieje ryzyko zgubienia sprzętu lub ewentualnej kradzieży. Zamocowanie lokalizatora przy danym przedmiocie, umożliwi nam jego śledzenie, ale też pomoże określić lokalizację na mapie. Gdy obiekt znajduje się w przestrzeni otwartej przy silnym sygnale GPS, to będziemy mieć dużą szansę na jego znalezienie, w pozostałych przypadkach czekać będziemy musieli na przemieszczenie obiektu. Gdy zamontujemy lokalizator GPS np. na dronie, istnieje szansa, że gdy ten zagubi nam się na zalesionym terenie, a wewnętrzny akumulator padnie, zawsze będziemy mogli posłużyć się ostatnią lokalizacją w aplikacji notiOne. Urządzeń, które możemy podpiąć pod lokalizator jest wiele i ogranicza nas tylko wyobraźnia oraz sposób mocowania. Osobiście polecam taki montaż, by jednak docisnąć plastikową zaślepkę, gdyż nawet średnie wstrząsy bardzo osłabiają jej mocowanie.

Podsumowanie

Minimalistyczny lokalizator GPS o małej wadze i dużych możliwościach, jakim jest notiOne GPS miniPro, zachęca również swoją ceną. Producent wycenił urządzenie na ~599zł, co w przypadku tak małych urządzeń powinno być ceną dobrą. Patrząc jednak przez pryzmat dosyć nieprzemyślanego sposobu montażu za pomocą zwykłych rzepów i odpadającej z czasem plastikowej zaślepki, to można by było nieco lepiej dopracować to urządzenie. Podobnie jest zresztą z systemem parowania i zapisywania, wybranych przez nas w aplikacji funkcji i opcji. Informacja o parowaniu jest nieczytelna, tym bardziej, gdy jesteśmy zmuszeni nanosić zmiany w urządzeniu każdorazowym kliknięciem, odczekaniem aż sygnał skończy nadawać, bez jakiejkolwiek informacji potwierdzającej. Jednak mimo wszystko jest to sprzęt warty polecenia, nie tylko ze względu na rodzime korzenie marki, ale i pomysł, który działa po prostu dobrze!