Krótki test: Mio MiVue C580. Niedroga kamerka z HDR

28.05.2023 19:38, aktualizacja: 29.05.2023 07:06

Popularność rejestratorów drogowych nieustannie rośnie, co nie jest zaskakujące. Nagrania dostępne w internecie jasno pokazują, że na drogach nie brakuje ciekawych sytuacji, a kierowcy muszą być czujni nie tylko w zatłoczonych miastach. Historia udowodniła już, że warto mieć zarejestrowany materiał z jazdy, aby w razie potrzeby szybko wyjaśnić jakiekolwiek zdarzenie. Największą popularnością cieszą się oczywiście urządzenia stosunkowo niedrogie, ale oferujące przyzwoite parametry. Przykładem jest z pewnością Mio MiVue C580. Sprawdziłem ją podczas kilkutygodniowego testu!

W skrócie: z czym mamy do czynienia?

Na pierwszy rzut oka, omawiany model kamery samochodowej oferuje praktycznie wszystko, czego potrzebuje przeciętny kierowca. Producent wyróżnia przede wszystkim matrycę Sony STARVIS CMOS, która została wyposażona w technologię Mio Night Vision Pro, zapewniającą niezłą jakość nagrania z szerokim kątem widzenia 140°, wysokim kontrastem i bogatą reprodukcją kolorów. Warto zaznaczyć, że kamera ta posiada funkcję HDR, która poprawia jasność i ostrość obrazu, jednocześnie eliminując część szumów. Dzięki temu rozwiązaniu łatwiej odczytać numery rejestracyjne innych pojazdów przy kiepskim oświetleniu. Czasami jest to kluczowe, aby znaleźć winowajcę zdarzenia drogowego.

Dużym atutem MiVue C580 jest również obecność modułu GPS, który dostarcza ostrzeżeń o fotoradarach i kontroluje prędkość na danym odcinku drogi. Ponadto, moduł GPS wyświetla aktualną prędkość pojazdu oraz precyzyjnie określa lokalizację kierowcy. Co jeszcze? W tej klasie co prawda nie możemy wymagać topowych funkcji, ale nie powinno zabraknąć takich dodatków, jak trybnu parkingowego, który umożliwia monitorowanie pojazdu dzięki wbudowanemu akumulatorowi o pojemności 240 mAh. Dodatkowo, kamera wyróżnia się 2-calowym ekranem i kompaktowym designem. Producent Mio jest już dobrze znany polskim kierowcom - pod koniec ubiegłego roku firma pochwaliła się sprzedażą miliona swoich urządzeń w Polsce. Całkiem nieźle!

Specyfikacja i charakterystyka

Kamerka nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym spośród innych podobnych urządzeń dostępnych na rynku w tej samej przedziału cenowym. Jednak posiada to, czego można oczekiwać w tej cenie. Jakość obrazu zapewnia przetwornik Sony STARVIS CMOS IMX307, który pozwala na nagrywanie w rozdzielczości Full HD 1080p z prędkością do 30 klatek na sekundę. Chociaż jest to standardowa wartość, trochę szkoda, że nie zaimplementowano nagrywania z prędkością 60 klatek na sekundę w trybie HDR (w tym trybie tylko do 30 klatek na sekundę), co mogłoby przynieść lepszą jakość i szczegółowość nagrań, zwłaszcza podczas analizy poszczególnych klatek.

Obiektyw posiada przysłonę F1.8, a kąt widzenia wynosi 140 stopni. Ciekawą funkcją tego modelu jest wspomniany moduł GPS, który pozwala nie tylko na rejestrację lokalizacji i prędkości (przydatne, gdy chcemy udostępnić nasze auto lub zapisać dane o miejscu zdarzenia), ale również informuje o stałych fotoradarach i innych punktach kontrolnych. Baza danych może być aktualizowana poprzez stronę producenta. Kamera wyposażona jest także w czujnik przeciążeń G-Sensor, który wykrywa nagłe zmiany ruchu lub kolizje, automatycznie uruchamiając nagrywanie zdarzenia. Nagrania te są przechowywane w bezpiecznym katalogu, chronione przed nadpisaniem.

Same nagrania są zapisywane w formacie .MP4 (H.264) i ważą około 300-320 MB dla nagrań o długości 3 minut. Opcjonalnie możemy podłączyć kamerę tylną (MiVue A30 lub A50) oraz zestaw Mio SmartBox Hardware Kit dla pełnego trybu parkingowego.

Praktyczna aplikacja MiVue Manager

Materiały nagrywane są oczywiście na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB, zgodnie z zaleceniami producenta. Tradycyjnie, możemy przeglądać nagrania, podłączając kartę do laptopa lub czytnika. Jednak znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dedykowanej aplikacji MiVue Manager. Oprócz większej wygody, aplikacja ta oferuje również szereg dodatkowych funkcji i danych dotyczących naszej jazdy. MiVue Manager umożliwia nie tylko odtwarzanie materiałów, ale także wyświetla dokładną datę nagrania, godzinę, lokalizację pojazdu, przebieg trasy oraz siły działające na urządzenie lub samochód w sposób graficzny, a nie tylko w postaci suchych liczb i danych. Nagrania można zapisać na komputerze, udostępnić dalej, wykonać zrzut ekranu lub opublikować na platformach takich jak YouTube. Jest to naprawdę przydatne i praktyczne rozwiązanie, które ułatwia zarządzanie nagraniami i dostęp do istotnych informacji.

Jakość nagrań

Jakość nagrań jest zadowalająca, jednak nie można oczekiwać pełnej identyfikacji szybko poruszających się pojazdów w warunkach słabego oświetlenia nocnego. Przy dobrym oświetleniu jakość obrazu jest dobra, choć podczas deszczu może wystąpić pewne trudności z utrzymaniem ostrości i szczegółowości. W nocy i przy słabym oświetleniu jakość nagrania znacznie się pogarsza, choć nadal można rozpoznać kolor samochodu, markę itp. Jednak odczytanie tablic rejestracyjnych w takich warunkach jest raczej niemożliwe, zwłaszcza jeśli pojazdy poruszają się szybko. Czy to wada tego modelu? Testowałem o wiele droższe kamerki i tam również nie było cudów. Jeśli macie doświadczenie z kamerkami, które idealnie radzą sobie w nocy, dajcie znać – postaram się sprawdzić i przedstawić efekty.

Na poniższym filmie zobaczycie nagrania dzienne w słabych warunkach pogodowych (pochmurno i/lub deszczowo) oraz w nocy przy niezłych warunkach (oświetlenie miejskie + słabo oświetlone uliczki). Użyłem trybu HDR (1920x1080 w 30 klatkach na sekundę) i częściowo wyciszyłem dźwięk (niestety – prawa autorskie, grało radio).

Podsumowanie

Teoretycznie kamerka MiVue C580 niczym się nie wyróżnia, ale nie taka jest jej rola. DO zadań specjalnych są modele z wyższej półki i w wyższej cenie, a tutaj dostajemy solidne urządzenie, które zapewnia bardzo dobre parametry i najpotrzebniejsze funkcje w rozsądnej cenie. Kompaktowa budowa, bardzo prosta obsługa, niezła jakość nagrań i mnóstwo ustawień. Są modele tańsze, ale jeśli ktoś chce sprawdzone rozwiązanie, powinien rozważyć zakup tego modelu.