Nowy król kamerek internetowych. Razer Kiyo Pro Ultra [Recenzja]

04.11.2023 18:46, aktualizacja: 05.11.2023 11:03

Niedawno wpadła mi na testy kamerka internetowa marki Razer, skierowana nie tylko dla zapalonych graczy, ale i dla twórców social media. Do tej pory pojawiły się dwie wersje tego modelu, oferujące podświetlenie scenerii oraz podbity klatkaż w rozdzielczości FullHD. Razer Kiyo Pro Ultra to przede wszystkim wysokiej jakości sensor, umożliwiający nagrywanie i transmisję obrazu w jakości 4K. Dzięki oprogramowaniu producenta otrzymujemy narzędzie do samodzielnej optymalizacji nagrań lub skorzystania z gotowych ustawień.

Jakby podłączyć obiektyw po kablu

Zawartość opakowania

I tym razem producent nie zawiódł w kwestii wyposażenia. Kamerkę otrzymujemy bowiem w utwardzonym kartoniku, zabezpieczonym dodatkowo papierową wkładką, na której znajdziemy informacje dotyczące specyfikacji technicznej i najistotniejszych funkcji urządzenia. Wewnątrz opakowania, w gąbczastej formie zabezpieczającej w transporcie, znajdziemy omawianą kamerkę internetową, od nowości oklejoną foliami. Poza nią, wewnątrz pudełka znajdziemy również plastikową zaślepkę obiektywu z materiałowym dystansem, kabel przesyłająco-zasilający USB-A na USB-C oraz pakiet dokumentów; instrukcję obsługi, instrukcję pierwszego uruchomienia oraz naklejki.

Kamera z zestawem akcesoriów

Kamerka Kiyo Pro Ultra jest bliźniaczo podobna do starszej wersji Pro, lecz jej główne zmiany dotyczą zastosowania lepszej klasy sensora. Mamy więc do czynienia z konstrukcją wykonaną z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz pokrętłem przy obiektywie, wykonanym z aluminium. Sama kamerka jest prosto wykonana i poza wejściem USB-C, służącym do podłączenia z komputerem, posiada także wbudowaną wkrętkę statywową. Od nowości kamerka posiada zamontowany grip na monitor, który możemy dostosować zarówno pod kątem instalacji na monitorze, jak i używać go w pozycji stojącej na biurku. Grip ten możemy z łatwością zdemontować lub zamontować go na statywie. Mamy więc dużą dowolność w kwestii mocowania.

Wewnątrz korpusu znajduje się sensor o rozdzielczości 8.3 Megapixela ze światłem f/1.7 oraz polem widzenia na poziomie 82°- 72°. Zestaw ten umożliwia zapis obrazka w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę, lub wartości pomniejszych przy nawet 60 klatkach. Zastosowany obiektyw szerokokątny świetnie sprawuje się więc w trudnych warunkach oświetleniowych. Na froncie, kamerki po prawej jak i lewej stronie optyki, znajdują się dwa wielokierunkowe mikrofony Stereo, o czułości -26dB. Aluminiowy pierścień pełni również funkcję prywatyzującą, zasłaniając sensor 6-listkową przesłoną. Na tylnej krawędzi producent zastosował wywietrzniki wentylacyjne.

Specyfikacja techniczna

Sensor optyczny IMX585 Rozdzielczość matrycy 8.3 Mpix Światło f/1.7 Ogniskowa 8.5 mm Pole widzenia 82° LDC wył.

72° LDC wł. Łączność USB-A 3.0 Kodeki YUY2 i NV12

MJPEG i H264 Rozdzielczość wideo 4K 30 kl/s

1440p 30 kl/s

1080p 60/30 kl/s

720p 60/30 kl/s

480p 60/30 kl/s

360p 60/30 kl/s Autofocus do 10 cm (automatyczny)

od 50 do 200 cm (manualny) Mikrofon Stereo

wielokierunkowy Czułość mikrofonu -26dB Kodek dźwięku 16 bit 32 kHz Oprogramowanie (opcjonalne) Razer Synapse Kompatybilność Windows 8+ Długość przewodu 1,5 m Wymiary 76.8 x 96,2 mm Waga 345 g

Zaawansowane oprogramowanie

Kamerka Razer Kiyo Pro Ultra posiada wbudowane sterowniki plug&play, umożliwiające od razu po sparowaniu z komputerem, wydajną pracę na programach pośrednich. Z poziomu wbudowanego sterownika możemy korygować najważniejsze aspekty kamery, wpływając na jakość obrazka. Najlepsze rezultaty otrzymamy, gdy wpierw skorzystamy z dedykowanego oprogramowania producenta, jakim jest Razer Synapse. Powinniśmy choć raz kamerkę skonfigurować w tej aplikacji, gdyż umożliwia nam ona sprawdzenie jak i pobranie aktualnej wersji oprogramowania układowego. W przypadku tego modelu była to aktualizacja sterowników z wersji 1.0.5.7 na 1.0.6.1.

Warto zrobić aktualizację

W Razer Synapse inicjując ustawienia kamery, możemy zderzyć się z mnogością opcji i możliwości personalizacji ustawień pod jakość obrazu, parametry kamery, a także jakości nagrań. Osoby nieogarniające praktycznych zastosowań tych parametrów mogą mieć problem z odpowiednim doborem funkcji, ale dzięki możliwości podglądu na żywo kadru z kamerki, można szybko i sprawnie sprawdzić jak dana opcja działa w praktyce.

Zakładki są tylko trzy i odpowiadają po kolei za kamerę, procesy i jakość obrazka. Zastosowane opcje są czytelne i łatwe do zmiany, gdzie w razie zagmatwania, zawsze możemy przywrócić parametry domyślne. Trudno objąć te wszystkie zmiany w kilku zdaniach, więc przygotowałem krótki (sic! ~15-minutowy) filmik, w którym przybliżam te opcje;

Jak można zauważyć, kamerka oferuje bardzo dobrej jakości obrazek. Kolory są wyśmienicie odwzorowane, mnogość funkcji umożliwia nam wpływanie na szybkość migawki oraz ISO, dostosowując materiał do naszych potrzeb.

Mnogość mocowań

Praktyczne zastosowanie

Kamerkę tą mógłbym nazwać idealną, gdyby nie właśnie kilka szczegółów, wpływających na jej ostateczną ocenę. Przede wszystkim zabrakło mi w niej nieco szerszych opcji dotyczących wbudowanych mikrofonów Stereo. Jestem świadomy, że są one bardziej dodatkiem, umożliwiającym sprawną komunikację, aniżeli miałyby się przysłużyć do nagrań audiofilskich, ale biorąc pod uwagę ich nawet dobrą jakość, fajnie by było móc wpłynąć na ich kierunkowość względem rozmówcy, tudzież użytkownika. Przekierowanie wielokierunkowości w kierunku twórcy lub dwóch osób w kadrze, byłoby spełnieniem marzeń i dobrą monetą, przy wyborze takiej kamerki.

Wentylatorki z tyłu obudowy

Druga sprawa to kwestia doświetlenia, którego w tym modelu po prostu zabrakło. Pierwsza generacja posiadała pierścień LED, całkiem sprawnie doświetlający scenerię. Gdyby producent zastosował taki panel i jeszcze dodał funkcję regulacji balansu bieli, przyszli użytkownicy nie musieliby wspierać się zewnętrznym doświetleniem kadru. Specjalnie producent zastosował bardzo jasny obiektyw, by uniknąć takiej sytuacji, ale widocznie nie przemyślał faktu, iż taka optyka wymagać będzie znacznie większych nakładów ISO, co przekłada się niestety na dodatkowe artefakty szumów w kadrze.

Jakość świetna, ale i tak ją pomniejszymy

Kamerka niemal idealna

Zalet wiele, wad kilka, ale i tak uważam, że Razer Kiyo Pro Ultra to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza kamerka internetowa, z jaką miałem możliwość pracować. Poza świetnej klasy sensorem oraz dużą jasnością obiektywu, wręcz noktowizyjną optyką, kamerka może pochwalić się fenomenalnymi wynikami w pracy przy trudnym oświetleniu. Ogromna ilość ustawień, idąca w parze z systemowymi, umożliwia sprawną regulację większości najistotniejszych parametrów. Nieco ubolewam nad brakiem szerszych możliwości ustawień audio w kamerce, ale jak widać nie na tych priorytetach skupiał się producent, projektując ten model. Cena? Spora. Producent życzy sobie 349,99 Euro, co według dzisiejszego kursu daje nam aż 1559,93 zł, a za taką kwotę można zakupić średniej klasy bezlusterkowca z jasnym obiektywem. Niemniej jednak gorąco polecam, gdyż w tym wypadku Razer konkretnie postawił na jakość.