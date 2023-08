@CarlitoNeo Test: Nextbase 522GW + kamera wsteczna. Wielofunkcyjny kombajn dla wymagających Test: Nextbase 522GW + kamera wsteczna. Wielofunkcyjny kombajn dla wymagających

20.08.2023 23:00, aktualizacja: 21.08.2023 22:17

Popularność rejestratorów drogowych nieustannie rośnie, co nie jest zaskakujące. Dla wielu kierowców, którzy często podróżują, jest to niemal obowiązkowy element wyposażenia. Co prawda można dostać prosty wideorejestrator już za około 100 złotych, ale jeśli ktoś oczekuje wysokiej jakości, ergonomii, funkcjonalności i rozszerzonych opcji, musi zainwestować nieco więcej. A w co? Na przykład model Nextbase 522GW z podłączaną kamerą wsteczną.

W skrócie: z czym mamy do czynienia?

Na pierwszy rzut oka, omawiany model kamery samochodowej oferuje praktycznie wszystko, czego potrzebuje przeciętny kierowca. Ba! Niektóre funkcje to ciekawe gadżety, których teoretycznie nie potrzebujemy, ale podobnie jest ze smartfonami – mało kto wykorzystuje 10% możliwości flagowych modeli, a i tak każdy je chce. Tak czy inaczej kamera samochodowa Nextbase 522GW znajduje się w górnej części gamy sześciu modeli firmy. Pomimo wielu takich samych elementów i parametrów jak w niższym modelu 422GW, nasz testowany egzemplarz jest większy i nieco bardziej rozbudowany. Głównie dlatego, aby zrobić miejsce na większy ekran o przekątnej 3 cali (dokładnie 7,6 cm) i o znacznie wyższej rozdzielczości (HD w technologii IPS). Kamerka nagrywa materiały w maksymalnej rozdzielczości 1440p w 30 klatkach na sekundę (podobnie jak w niższym modelu 422GW), ale co ciekawe, wykorzystuje czujnik o wyższej rozdzielczości 5,14 megapiksela, podczas gdy tańszy model ma czujnik 4 MP. Biorąc pod uwagę dostępność tych „zapasowych” pikseli, wydaje się dziwne, że w 522GW nie ma funkcji elektronicznej stabilizacji obrazu (nawet włączanej opcjonalnie z niewielkim kadrowaniem). Wracając do parametrów, obraz może być również nagrywany z rozdzielczości 1080p i w 60 klatkach na sekundę. Kąt widzenia obiektywu to 140 stopni. Ciekawym i przydatnym dodatkiem jest wbudowany filtr polaryzacyjny z regulacją, który skutecznie niweluje odblaski na szybie przedniej.

O szczegółach parametrów napiszę za chwilę, tymczasem warto zwrócić uwagę na wyposażenie, bowiem to jest dość bogate. W pudełku znajdziemy oczywiście kamerkę i kabel zasilający z wtyczką pod zapalniczkę samochodową, jak również kabelek do transmisji danych (np. do zgrywania plików na komputer), dodatkowy samoprzylepny uchwyt np. do montażu w drugim aucie oraz praktyczną szpatułkę np. do upychania przewodu zasilającego pod tapicerką. Czegoś brakuje? Osobiście jestem zwolennikiem uchwytów na przyssawkę, którą można szybko przypiąć i odpiąć bez siłowania się z jednorazową taśmą dwustronną, choć wiem, że są zwolennicy właśnie taśmowych mocowań. Co kto lubi.

Budowa, obsługa, jakość wykonania

Nextbase 522GW nie jest najmniejszą kamerą samochodową i ma tę samą ogólną estetykę, co reszta gamy Nextbase. Czy urządzenie jest ładne? Widziałem ładniejsze, ale czy estetyka jest najważniejsza w kamerkach samochodowych? Model 522GW nie jest nie jest brzydki, a jego rozmiar wynika częściowo z dużego wyświetlacza z tyłu oraz sporego obiektywu kamery. Co ciekawe, w Nextbase 522GW są tylko dwa fizyczne przyciski. W lewym rogu znajduje się przycisk zasilania i czerwony przycisk zamontowany centralnie pod ekranem, który służy do ręcznego zabezpieczenia fragmentu materiału filmowego – przydatne, gdy widziałeś zdarzenie z przodu, ale nie brałeś w nim bezpośredniego udziału, więc g-sensor aparatu nie wykrył kolizji i nie zapisał wideo.

Obsługa kamerki odbywa się za pośrednictwem ekranu dotykowego (dość wygodne), dedykowanej aplikacji lub komunikatów głosowych Alexa po wstępnej konfiguracji. Po skonfigurowaniu asystenta głosowego Amazon można poprosić o zatrzymanie i rozpoczęcie nagrywania, włączenie lub wyłączenie mikrofonu oraz wykonanie innych prostych czynności. Moim zdaniem jest to raczej dodatkowy i ciekawy gadżet, niż użyteczna funkcja, ale jeśli ktoś lubi takie rozwiązania – czemu nie. Moim zdaniem kamery samochodowe są urządzeniami, które są skonfigurowane raz i pozostawione, aby robiły swoje bez dalszej interakcji.

Cechą, która pomaga wyróżnić model 522GW na tle niektórych rywali, jest funkcja wzywania pomocy SOS. W przypadku wykrycia szczególnie silnego uderzenia kamera samochodowa najpierw spróbuje uzyskać odpowiedź od kierowcy. Jeśli tak się nie stanie, użyje smartfona podłączonego przez Bluetooth do wezwania służb ratunkowych i użyje zintegrowanego GPS kamery samochodowej do udostępnienia lokalizacji. Można również udostępniać dane medyczne, takie jak grupa krwi, alergie i historię medyczną, o ile wcześniej dodaliśmy je do aplikacji MyNextbase. To jedna z kilku nietypowych opcji w tym modelu i muszę przyznać, że ma to spory sens.

Sterowanie aplikacją MyNextbase

Kamera samochodowa Nextbase 522GW jest konfigurowana i kontrolowana za pomocą aplikacji MyNextbase, która jest bezpłatna dla systemów iOS i Android. Wszystko działa dobrze, ale jest trochę niezgrabne i raczej mało atrakcyjne – z drugiej strony jest to powszechne w przypadku aplikacji do kamer samochodowych, które często przedkładają funkcję nad formę. Aplikacja służy do zmiany rozdzielczości wideo i decydowania, jakie informacje mają być zawarte w nagraniach, takie jak współrzędne GPS , prędkość i znacznik czasu. Nagrania obejmują również mapę i telemetrię pokazującą ruch na osiach X, Y i Z kamery; takie drobne szczegóły mogą okazać się przydatne przy próbie ustalenia przyczyny zderzenia. W aplikacji możemy również zobaczyć podgląd z kamerki, przejrzeć pliki, przesłać je np. do magazynu w chmurze, zapisać etc. Całkiem przydatne, choć podobnie jak z Alexą – nie będziemy z tego korzystać zbyt często.

Dodatkowy moduł kamery wstecznej

Do testu otrzymałem dodatkowy moduł kamery wstecznej, którą podłączamy do dedykowanego złącza po prawej stronie. Zdaniem producenta obraz widziany z kamery tylnej Nextbase jest porównywalny do tego, który widzisz w lusterku wstecznym. Faktycznie, obiektyw (lekko ruchomy we wszystkich kierunkach) możemy ustawić tak, aby rejestrował obraz zza tylnej szyby i sprawdza się to dość dobrze. Jeśli ktoś nie chce montować na tylnej szybie dodatkowej kamery, tylko chce mieć podstawowy podgląd tego, co dzieje się za autem (w rozdzielczości 720p), jest to wystarczające rozwiązanie. W ofercie jest również podobny moduł, który rejestruje obraz wewnątrz auta – zamiast teleobiektywu zamontowano obiektyw szerokokątny. To drugie rozwiązanie przyda się np. taksówkarzom, którzy chcą dla własnego bezpieczeństwa rejestrować obraz z wnętrza. Oba moduły mają taką samą cenę – 299 złotych.

Jakość nagrań z Nextbase 522GW

Jeśli chodzi o sam materiał wideo, Nextbase 522GW wykonuje całkiem niezłą robotę i jest jedną z lepszych kamer samochodowych, z której miałem okazję korzystać w ostatnich latach. Ekspozycja jest dobrze obsługiwana, aby zapewnić dobre szczegóły zarówno w cieniach, jak i mocno oświetlonych fragmentach kadru, a zintegrowana soczewka polaryzacyjna pomaga zredukować odblaski przedniej szyby w słoneczne dni. Obiektyw o kącie widzenia 140 stopni nie jest tak szeroki, jak w niektórych innych modelach konkurencji, ale jakość obrazu i jego szczegółowość w pewnym stopniu niweluje tą niedogodność.

Na poniższym filmie zobaczycie nagrania dzienne w ostrym słońcu oraz w nocy przy niezłych warunkach (oświetlenie miejskie + słabo oświetlone uliczki). Wybrałem tryb nagrywania w rozdzielczości 1440p w 30 klatkach na sekundę. Kamera wsteczna nagrywa "sztywno" w rozdzielczości 720p.

Podsumowanie

Kamerka Nextbase 522GW z modułem kamery wstecznej to naprawdę kawał solidnego, choć kosztownego sprzętu. Jakość nagrań jest naprawdę niezła, funkcjonalność stoi na wysokim poziomie, budowa nie budzi zastrzeżeń, a kilka dodatkowych funkcji jak np. moduł wzywania pomocy SOS to wyróżniające cechy. Obecnie model 522GW na oficjalnej stronie producenta kosztuje 899 złotych (moduł kamery wstecznej – 299 złotych), ale z kodem rabatowym nextbase20 (ważny do końca września) kupimy wszystkie produkty Nextbase z 20-procentowym rabatem. Czy warto? Jeśli ktoś szuka naprawdę zaawansowanego sprzętu do nagrywania podczas podróży z ciekawymi funkcjami, warto rozważyć zakup. Jeśli jednak ktoś woli coś prostszego i nie potrzebuje wysokiej rozdzielczości, niższe modele tj. 322GW czy 222 również spełnią jego wymagania.